Ronnenberg

Schon seit vielen Jahren leistet Katrin Hofmann wichtige Arbeit im Bereich der Verkehrssicherheit. Und um diese möglichst nachhaltig in den Köpfen zu verankern, fängt man am besten früh an, erzählt die Polizistin vom Kommissariat Ronnenberg: „Nämlich im Kindergarten.“ Was sie dort im Frühjahr vermittelt, ist aber nur der erste Teil des Projektes. Richtig spannend werde es für die Kinder, wenn sie nach den Ferien in die erste Klasse kommen.

Leider mache sich die Corona-Krise auch in diesem Projekt bemerkbar. Im Frühjahr 2021 etwa seien einige der Termine, die sie zuvor mit den Kindergärten vereinbart hatte, ausgefallen. „Diejenigen, die ich nicht besuchen konnte, haben dann Pakete mit Material bekommen“, berichtet Hofmann. Das konnten die Kinder zu Hause mit ihren Eltern oder mit den Erziehern besprechen.

Polizistin Katrin Hofmann erklärt jedes Jahr Grundschülern das korrekte Verhalten als Fußgänger Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig (Archiv)

Normalerweise besucht die Polizistin die Kindergärten zwei Mal. Beim ersten Treffen beantwortet sie Fragen rund um die Polizei. „Wie erreicht man diese, woran erkennt man sie, was tut die Polizei alles?“ Außerdem soll der Besuch den Kindern die Angst vor den Beamten ein wenig nehmen. Beim darauffolgenden Termin wird es inhaltlich konkreter: Wie verhält man sich im Straßenverkehr, wie überquert man sicher die Straße?

Theorieunterricht zur Verkehrssicherheit

Wirklich interessant werde es, wenn Hofmann zwischen den Sommer- und den Herbstferien das erste Mal die Grundschulen besucht. Auch das sei natürlich zu Corona-Zeiten nicht endgültig planbar, doch einige der zwölf Grundschulen in ihrem Zuständigkeitsbereich – Ronnenberg, Gehrden, Wennigsen, Hemmingen – hätten schon angefragt.

Dann ist das Programm in drei Teile gegliedert. Beim ersten Besuch von Katrin Hofmann geht es um den Verkehr, wie man sicher zu Fuß von A nach B kommt, wie man Ampeln und Zebrastreifen zu nutzen hat. „Wir sprechen dann alles in der Theorie durch.“

Beim zweiten Besuch geht sie mit den Kindern raus. „Wir schauen uns ein Auto genauer an“, erklärt sie. Die Kinder sollen wissen, welche Lichter was bedeuten. Außerdem darf jeder einmal auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Die anderen werden um den Wagen verteilt. „So merken die Kinder, die ja oft noch recht klein sind, dass ein Autofahrer nicht alles sehen kann“, erklärt die Polizistin. Das sensibilisiere die jungen Verkehrsteilnehmer.

Kinder bekommen Führerschein mit Polizeistempel

Im abschließenden Teil müssen die Kinder ihr zeigen, was sie alles gelernt haben. „Wir gehen dann raus“, erklärt Hofmann, zu einer Art praktischen Prüfung, bei der sie sich genau anschaut, wie sich die Kinder im Verkehr verhalten. „Am Ende bekommen alle, meistens schafft es die ganze Gruppe, einen Führerschein mit Bild und einem Stempel von der Polizei.“

Für die Kinder sei es ein tolles Erlebnis, den Führerschein „mit einem stolzen Leuchten in den Augen“ in den Händen zu halten, erzählt Hofmann. Doch das Projekt hat auch noch einen weiteren Zweck. „Wir wollen Elterntaxis vermeiden oder zumindest reduzieren“, erklärt die Polizistin. Es sollen irgendwann nur noch die Kinder zur Schule gefahren werden, bei denen es gar nicht anders geht.

Denn das Gedränge am Morgen sei sehr unübersichtlich und mit unter dadurch nicht ganz ungefährlich. Außerdem sei es ohnehin ein längerfristiges Ziel, dass die Bürger häufiger mal ihre Autos stehen ließen. Und sicherer sei das auch, sagt Hofmann. „Wir hoffen, dass die Schüler nach dem Projekt auch darauf bestehen, allein zur Schule zu gehen“, sagt die Polizistin. Und häufig funktioniere das. „Die sagen dann ganz klar: Ich kann das schon!“

Von Janna Silinger