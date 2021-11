Ronnenberg

In der gesamten Region Hannover gilt ab Mittwoch, 1. Dezember, die Corona-Warnstufe 2. Deshalb tritt auch im Stadtgebiet von Ronnenberg die 2-G-plus-Regel in Kraft: Selbst Geimpfte und Genesene müssen dann zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen wollen. Das gilt auch für den Besuch von Gaststätten, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen und für körpernahe Dienstleistungen. Ausgenommen bleibt der Einzelhandel. Nur Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen.

In Ronnenberg sollen flächendeckend sieben Testzentren öffnen

Weil für die 2-G-Plus-Regel ein Selbsttest zu Hause nicht ausreicht, sollen im Stadtgebiet von Ronnenberg flächendeckend an insgesamt sieben Standorten kostenlose Schnelltests angeboten werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ein Testzentrum in Empelde bereits in Betrieb, am 1. Dezember morgen öffnet dann in Empelde und Benthe jeweils eine weitere Station. Im Laufe der Woche sollen laut Stadtverwaltung in Empelde, Ronnenberg und Weetzen noch an insgesamt vier weiteren Standorten Schnelltests möglich werden.

Bereits jetzt ist es möglich, sich im Testzentrum am Bürgerbüro in Empelde an der Chemnitzer Straße 2 testen zu lassen. Die kostenlosen Tests werden montags bis freitags, von 7 bis 19 Uhr, angeboten – sowie sonnabends, von 9 bis 19 Uhr, und sonntags, von 9 bis 16 Uhr.

Die Warteschlangen an den Impfzentren sollen kürzer werden. Dazu wird das Angebot in der Stadt ausgeweitet. Quelle: Ingo Rogriguez

Ebenfalls in Empelde werden voraussichtlich bereits ab Mittwoch, 1. Dezember, an der physiotherapeutischen Praxis Physio Impuls, Ronnenberger Straße 24, Corona-Schnelltests angeboten – und zwar montags bis freitags, von 7 bis 20 Uhr, sowie an jedem Sonnabend, von 9 bis 19 Uhr, und sonntags, von 9 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum Café benthe.mitte, Steinweg 18, in Benthe nimmt ebenfalls am Mittwoch, 1. Dezember, wieder seinen Betrieb auf: montags, von 15 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs, von 12 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 20 Uhr, sowie an jeden Sonnabend, von 12 bis 18 Uhr, und sonntags, von 14 bis 18 Uhr.

„Viele Testanbieter sind schon ausgebucht“

Damit sich möglichst viele Bürger im gesamten Stadtgebiet auf eine mögliche Corona-Infektion untersuchen lassen können, verhandelt die Stadtverwaltung zurzeit mit Anbietern über den Aufbau weiterer mobiler Testzentren und versucht von verschiedenen Grundstückseigentümern die notwendigen Genehmigungen für die Aufstellflächen zu erhalten. „Viele Testanbieter sind schon ausgebucht, außerdem haben sie jetzt Schwierigkeiten, genügend Personal und Testmaterial zu bekommen“, nennt der städtische Wirtschaftsförderer Torsten Jung akute Probleme. Immerhin: Die Anbieter, mit denen die Stadt verhandelt, sind bereits behördlich zugelassen und müssen die zuständige Region Hannover nur noch über ihre neuen Standorte informieren.

Einer davon soll laut Jung im Lauf der Woche auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Supermarkt an der Berliner Straße in Empelde aufgebaut werden. Für die Kernstadt sind insgesamt drei Standorte mit Testzentren geplant: vor dem Edeka-Markt an der Straße Über den Beeken, am Marktzentrum an der Gehrdener Straße sowie am Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg.

Auch in Weetzen soll ein Testzentrum öffnen

Bei der Stadtverwaltung laufen aber auch bereits die Planungen für ein Testzentrum in Weetzen auf Hochtouren. Dieses Angebot sei sinnvoll, um den Dorfbewohnern aus Vörie, Linderte und Ihme-Roloven weite Anfahrtswege zu ersparen, sagt der städtische Fachbereichsleiter Frank Schulz. Wenn alle Testangebote feststehen, will die Stadt auch umgehend die entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten auf ihrer Internetseite ronnenberg.de veröffentlichen.

Von Ingo Rodriguez