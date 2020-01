Ronnenberg

Erheblichen Schaden an einer Dachrinne hat ein explodierender Silvesterböller verursacht, den offenbar Jugendliche am Sonnabendabend auf ein Garagendach an der Hermann-Haller-Straße geworfen haben. Nach Mitteilung der Polizei ist der Böller gegen 18.45 Uhr explodiert. Die Ermittler vermuten aufgrund von Zeugenhinweisen, dass der Böller aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus auf das Dach geschleudert wurde. Der Böller rollte offenbar in die Dachrinne, wo er explodierte und ein etwa zehn mal zehn Zentimeter großes Loch in die Kunststoff-Rinne riss. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet. Sie hoffen auf weitere Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können. Das Polizeikommissariat Ronnenberg ist unter Telefon (05109) 5170 erreichbar.

Weitere Polizeimeldungen aus Ronnenberg lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer