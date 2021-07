Ronnenberg

Rund drei Monate ist es her, seit das Hilfsprojekt für Schulverweigerer „Die 2. Chance“ in die Villa Seligmann eingezogen ist. „Wir fühlen uns hier wohl, haben uns keinesfalls verschlechtert, eher verbessert“, sagt Sozialpädagoge Malte Gröpler. Weil die Stadt Ronnenberg die ehemals angestammten Räume zum Trauzimmer umbauen wollte, ging es für das Hilfsprojekt vom Heimatmuseum in die Velsterstraße 2.

Wie am vorherigen Standort stehen der Einrichtung nun ein Büro, eine Küche und ein großer Gruppenraum zur Verfügung. Der Clou: Der große Raum lässt sich in der Mitte durch eine Schiebetür verschließen und damit in zwei Räume teilen – einen für das Spiel am Krökeltisch, einen für Gespräche. „Es hat alles reibungslos geklappt“, sagt Gröpler.

Die Räume wirken hell und freundlich. Das ist der große Gruppenraum, der sich dank einer Schiebetür in zwei Bereiche trennen lässt. Quelle: Stephan Hartung

Aber was genau macht „Die 2. Chance“? Grob gesagt geht es um Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, die die Schule verweigern. „Dabei unterscheiden wir aber zwischen aktiven und passiven Verweigerern“, sagt Derk Wiebe, Pädagogischer Leiter bei der Region Hannover. Wer der Schule häufig und unentschuldigt komplett fern bleibt, gilt als aktiver Fall. Passivität liegt vor, wenn ein Kind oder Jugendlicher nicht mitarbeitet, Gleichgültigkeit oder geistige Abwesenheit im Unterricht zeigt beziehungsweise diesen gegebenenfalls stört oder oft früh verlässt.

Weil „Die 2. Chance“ solche Fälle nicht mitbekommen kann, ist sie auf die Zusammenarbeit mit den Schulen angewiesen. Die Einrichtung in Ronnenberg kooperiert mit der Oberschule in Gehrden sowie mit der Marie-Curie-Schule in Empelde und Ronnenberg. „Und das sehr gut“, sagt Wiebe. Bis zu zehn Betreuungen sind pro Jahr möglich, aktuell sind an der Velsterstraße neun Plätze belegt.

Gemeinsames Kochen und Essen ist wichtig

Wichtig zu wissen: Die 2. Chance sorgt nicht für Nachhilfe oder holt auf, was in der Schule verpasst wurde. „Die Schule spielt eine Rolle, aber oft eine untergeordnete. Die Probleme liegen meist ganz woanders, beispielsweise in der Familie“, sage Gröpler und fügt hinzu: „In den ersten sechs Wochen machen wir sowieso nichts mit Schule.“

Einmal pro Woche gibt es für jedes Kind einen Einzeltermin. „Die 2. Chance“ leistet auch Hilfestellung zum Unterricht, aber nicht nur. Gespräche über berufliche Perspektiven oder einfach mal eine Runde Fußballspielen gehören dazu. Vor allem einmal pro Woche, wenn sich die gesamte Gruppe trifft, stehen Aktivitäten auf dem Programm. „Die Küche ist der wichtigste Ort. Das gemeinsame Kochen und Essen bedeutet den jungen Leuten viel. Das alles in der Gemeinschaft zu erleben – viele kennen das nicht von zu Hause“, sagt Wiebe. Ausflüge im Sommer, beispielsweise zum Brocken, ins Rasti-Land oder eine Übernachtung in Zelten, sind aktuell in der Vorbereitung.

Das ist das der Stadt Ronnenberg gehörende Haus an der Velsterstraße 2. Quelle: Stephan Hartung

Das Hilfsangebot gibt es in Ronnenberg bereits seit 2006. Damals waren die Betreuten im Durchschnitt 15 Jahre alt, „also in den Klassen acht und neun“, sagt Wiebe. Dies habe sich mittlerweile verändert, ergänzt Gröpler und spricht von einem Durchschnittsalter von zwölf bis 13 Jahren. Auch Fünftklässler seien dabei. Der Grund: Die Kinder trauten sich heutzutage früher als sonst, ihre Probleme anzusprechen.

Wenn eine Schule einen Fall an „Die 2. Chance“ meldet, folgen Elterngespräche. Was nach einer hohen Hürde klingt, weil die Eltern das Angebot für ihr Kind zulassen müssen, ist tatsächlich anders. „Von zehn Elterngesprächen sind neun erfolgreich“, sagt Gröpler.

Solche Gespräche und Betreuungen werde es für „Die 2. Chance“ auch zukünftig geben, und das nicht zu knapp, ist sich Derk Wiebe sicher. „Durch Corona hat es in manchen Familien extrem geknallt. An all unseren sieben Standorten in der Region wird uns die Nachfrage nicht ausgehen.“

Das ist das Projekt Seit 15 Jahren gibt es das Projekt „Die 2. Chance“. Es steht unter der Trägerschaft der Region Hannover, die insgesamt sieben Standorte unterhält. Das Angebot richtet sich an schulverweigernde Kinder und Jugendliche in Uetze, Ronnenberg, Seelze, Neustadt, Barsinghausen, Garbsen und Sehnde. Die Einrichtung in Ronnenberg ist seit Anfang an dabei – und hat aktuell die Stelle einer Sozialpädagogin zu vergeben. Interessierte können sich bei Derk Wiebe, Pädagogischer Leiter der Region, unter Derk.Wiebe@region-hannover.de melden.

