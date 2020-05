Weetzen

Beim Umgang mit ihren öffentlichen Sitzungen haben die Ortsräte in den Stadtteilen Weetzen, Benthe, Ihme-Roloven und Linderte unterschiedliche Pläne. In allen vier Dörfern wäre eigentlich in den kommenden zwei Wochen eine Tagung mit angeschlossener Ortsbegehung vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings einige Absagen. Die Ortsbegehungen haben alle vier Gremien auf den kommenden September verschoben.

Komplett ausfallen werden die Ortsratssitzungen in Benthe am Dienstag, 19. Mai, und in Ihme-Roloven am Dienstag, 26. Mai. Ob die Bürgervertreter in Linderte am Mittwoch, 27. Mai, zusammenkommen wollen, steht noch nicht fest. Nur räumlich verlegt hat der Ortsrat in Weetzen seine öffentliche Tagung am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr. Abweichend wurde die Sitzung im neuen Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 21, angesetzt.

Anzeige

Einwohnerfragestunde unter Auflagen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Sitzung unter den derzeit geltenden Abstandsbestimmungen und Hygienevorkehrungen stattfinde. Besucher werden gebeten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Desinfektionsmittel wird am Eingang bereit stehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Sachstandsberichte zu den Themen Situation in den Kindertageseinrichtungen (Notbetreuung), Internetprobleme im Baugebiet „Altes Bergfeld“ und zum Bauprojekt der Deutschen Bahn (Lärmschutz). Auch eine Einwohnerfragestunde ist geplant.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz