Homeoffice, Kurzarbeit, Kundengespräche nur noch via Telefon: Die Corona-Krise verändert die Arbeitssituation für viele Menschen. Doch längst nicht in allen Berufen gibt es solche Möglichkeiten. Die Zentralküche des Klinikums Region Hannover (KRH) in Empelde etwa versorgt weiterhin die zehn KRH-Krankenhäuser mit Essen. Wie schützen sich die Küchenmitarbeiter also?

„In der KRH-Zentralküche gelten unabhängig von der Corona-Krise ohnehin strenge Hygienevorschriften“, sagt Bernhard Koch, Pressesprecher des Regionsklinikums. So tragen die Mitarbeiter nicht nur Schutzkleidung, sondern vor dem Betreten der Küchen muss auch jeder eine Hygieneschleuse passieren, in der Hände und Schuhe sorgfältig desinfiziert werden. „Zusätzlich gelten jetzt die Abstandsregeln, auch außerhalb des Küchenbetriebs“, sagt Koch. Die Expertise in Sachen Hygiene gebe das Küchenpersonal auch weiter, indem es Schulungen für die Mitarbeiter des geplanten Behelfskrankenhauses auf dem hannoverschen Messegelände anbiete.

Im Notfall auf Dienstleisterfirmen ausweichen

Auch auf steigende Patientenzahlen und damit einen größeren Bedarf an zubereiteten Mahlzeiten ist die Küche nach Aussage des Sprechers vorbereitet. „Die Kapazitäten haben wir, und die können wir bei Bedarf auch steigern“, sagt Koch. „Da haben wir keine Sorgen.“ Sollte wiederum in der Zentralküche ein Corona-Fall auftreten und sich im schlimmsten Fall das gesamte Personal in Quarantäne begeben müssen, ist auch hierfür vorgesorgt. „Bei Bedarf stellen wir den Betrieb der Zentralküche über Dienstleisterfirmen sicher“, erläutert Koch den Notfallplan.

Vor fünf Jahren hat das Regionsklinikum die Zentralküche direkt an der B65 in Empelde eröffnet. Dort bereiten Mitarbeiter in 107 Vollzeitstellen täglich rund 6000 Mahlzeiten zu, aufgeteilt in Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Damit beliefert die Küche die zehn Krankenhäuser des KRH in der Region. In den Bistros der einzelnen Krankenhäuser gibt es zudem insgesamt 30 weitere Vollzeitstellen.

