Thomas Bensch vom Sportverein Weetzen zeigt sich zufrieden. Der Regen habe am Freitag zwar ausgerechnet zum Beginn des Konzerts der Music Unlimited Bigband eingesetzt, doch danach haber der Himmel sich aufgelockert. So gut wie jeder Tisch war besetzt, die Band konnte spielen, und das Bier war gut gekühlt. Noch vor wenigen Wochen wäre so eine Veranstaltung nicht denkbar gewesen, sagt Bensch mit Blick auf die Corona-Krise.

„Es ist gerade mal zwei Wochen her, da ist mir die Idee gekommen“, berichtet er. Ein kleines Musikfest auf der Wiese vor dem Clubhaus zu organisieren, lautete der Plan. „Ich freue mich sehr über diese Idee“, sagt Betreiberin Gabi Zeh. Denn es seien durch die Pandemie alle Einnahmen weggebrochen.

Die Vorbereitungen mussten schnell gehen, es habe trotzdem alles erstaunlich gut funktioniert, sagt Bensch. Er sprach René Geller, den Leiter der Music Unlimited Bigband, an – und die Gruppe hatte gleich Lust und Zeit, eine Mischung aus öffentlicher Probe und Konzert zu geben. Mit dem Ziel, Besucher anzulocken und durch den Verkauf von Speisen und Getränken das Clubhaus zu unterstützen. Das hat funktioniert. Dankbar ist Bensch auch der Stadt, die das Hygienekonzept zügig genehmigt habe.

Thomas Bensch (von links), Gastronomin Gabi Zeh und der Leiter der Music Unlimited Big Bang, René Geller, freuen sich über das Konzert beim SV Weetzen. Quelle: Janna Silinger

Obwohl bei besserem Wetter sicher mehr Gäste gekommen wären, ist er zufrieden. „Jeder Verkauf, jedes Bier und jede Wurst sind ein Gewinn.“ Betreiberin Zeh gibt ihm recht: „Wir müssen jetzt das Gute sehen und positiv bleiben.“

Moderne Musik in der Lütt Jever Scheune

Das bestätigt Martina Walde, die mit ihrem Ehemann die Lütt Jever Scheune in Ronnenberg betreibt. Die Corona-Krise sei schwierig gewesen, und die verlorenen Umsätze seien auch nicht so einfach wieder reinzuholen. Doch nach und nach komme wieder etwas Leben in den Biergarten, berichtet sie. So war es auch am Sonnabendnachmittag.

Waldes Sohl Kilian sowie seine Freunde Maxim Mihailov und Lea Schumann hatten ein Musikprogramm mit den Singer-Songwritern Isaak Guderian, Nick March und Leon Braje auf die Beine gestellt, das die Gäste in den Hof lockte. Es war schon die zweite Veranstaltung, die die jungen Leute organisiert hatten. Und die drei planen, in der Lütt Jever Scheune wieder regelmäßig zu Veranstaltungen einzuladen, die auch ein jüngeres Publikum ansprechen sollen. „So etwas gibt es hier ja bisher nicht, und wir finden die Fläche mega cool“, meint Mihailov. Auch Martina Walde ist überzeugt von dem Projekt der „Kinder“, wie sie lächelnd sagt. Es bringe frischen Wind in den Biergarten und helfe, nach der Corona-Krise wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen.

Martin Volker am Akkordeon und Harry Piel am Schlagzeug: Im Biergarten der Kneipe Zum Alten Gericht gab es am Sonntag zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder einen Frühschoppen. Quelle: Janna Silinger

Frühschoppen in der Kneipe Zum Alten Gericht

Genau darum geht es auch Harry Piel, dem Betreiber der Kneipe Zum Alten Gericht am Kirchtor. Er sei zwar dank des Biergartens ganz gut durch die Krise gekommen, doch viele seiner Stammkunden hätten ihn immer wieder angesprochen und darum gebeten, dass er mal wieder etwas auf die Beine stelle. „Ich habe mich dann für einen volkstümliches Frühschoppen entschieden“, sagt der Gastronom.

So saßen viele Gäste am Sonntag bereits ab 11 Uhr auf der Terrasse im Schatten der Bäume und hörten Martin Volker am Akkordeon und Piel selbst zu, der sich ans Schlagzeug gesetzt hatte. Das Publikum sang mit oder tanzte. Piel zeigt sich zufrieden: „Das geht bis 15 Uhr, und es haben sich viele Leute angemeldet.“ In erster Linie seien es die „üblichen Verdächtigen“, denen gegenüber er sich umso dankbarer zeigt. Als der Biergarten das erste Mal nach der Krise wieder aufmachen durfte, sei sehr schlechtes Wetter gewesen, berichtet Piel. Und trotzdem seien seine Gäste gekommen.

