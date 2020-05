Empelde

Eine gewisse Unsicherheit und ungläubiges Staunen war dem einen oder anderen Mitglied des Ronnenberger Stadtrates am Mittwochabend beim Betreten der Empelder Großsporthalle anzusehen. Empfangen von einem Tisch mit Desinfektionsmittel und Mund-Nase-Schutz zum Schutz vor dem Corona-Virus schien dem einen oder anderen zunächst nicht klar, wie er sich am neuen Tagungsort verhalten soll.

An den auf Abstand aufgestellten Einzeltischen bot sich deshalb auch ein buntes Bild: Während die Grünen-Fraktion die Masken durchgehend nutzte, setzte AfD-Fraktionsvorsitzender Georg Zimbelmann die seine nur am Rednerpult auf. In den beiden großen Gruppen war das Verhalten irgendwas dazwischen. Mancher trug den Schutz, andere vorübergehend, wieder andere gar nicht. Die Masken könnten bei Bedarf getragen werden, erklärte Bürgermeisterin Stephanie Harms die Regeln. Eine Pflicht sei es aber nicht. „In diesem großen Raum brauchen wir keine Masken“, sagte sie. Nur bei Gesprächen im kleinen Kreis sollte der Schutz zwingend getragen werden.

Gespräche nur mit Maske: Die SPD-Politiker Rudi Heim (links) und Helga Benne-Serbent. Quelle: Uwe Kranz

Ein bisschen Stadionatmosphäre

Die Ratsvorsitzende Karin Reinelt ( SPD) sah das anders. Sie appellierte an die Anwesenden, die Masken dennoch zu tragen. „Ich fände es toll, wenn Sie sie aufsetzen“, sagte sie. Dabei verströmte die Lautsprecheranlage ein bisschen eine der Lokalität entsprechende Stadionatmosphäre: Die gesprochenen Worte hallte an den Wänden der großen Halle wider, was die Akustik nicht wirklich verbesserte.

Trotz der der Sitzung vorangegangenen Diskussion über ein mögliches Pairingverfahren, mit dem die Anzahl der teilnehmenden Ratsmitglieder reduziert werden sollte, waren fast alle Fraktionen und Gruppen nahezu vollzählig erschienen. Neben dem Einzelabgeordneten Martin Depner fehlten Hans-Heinrich Hüper ( CDU) und die Grünen Andreas Beichler, Dorothea Pein und Michael Kühn.

Die Fraktion der Grünen, die sich besonders für das Pairingverfahren eingesetzt hatte, erreichte damit nach Verpflichtung von Annette Friedrich als neues Ratsmitglied genau die reduzierte personelle Stärke, die ihr nach diesem Verfahren zugestanden hätte.

Begrüßung auf Distanz: Annette Friedrich und (links) und Bürgermeisterin Stephanie Harms. Quelle: Uwe Kranz

SPD erscheint komplett – und will keine „Ratsleute zweiter Klasse“

Gescheitert war die verkleinerte Versammlung an der Ablehnung durch die Ratsgruppe 1 ( SPD und Linke). Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dieter Schur verteidigte diese Entscheidung. Alle Ratsmitglieder seien gewählt und mit einer Auswahl einiger Abgeordneter, die teilnehmen dürften, würden gleichzeitig „Ratsleute zweiter Klasse“ erzeugt. Das habe man verhindern wollen.

Ohne Mikrofon kamen die Redner in der großen Halle, in der sich lediglich sieben Bürger im Zuschauerraum verliefen, bei ihren Wortbeiträgen nicht aus. Die technische Unterstützung half dann allerdings auch weitgehend Undeutlichkeiten aufgrund des Mund-Nase-Schutzes auszugleichen. Harms, die dieses Hilfsmittel auch bei allen anderen Sitzungen stets nutzt, stand sich bei der Verpflichtung von Annette Friedrich als neuem Ratsmitglied auf Distanz gegenüber.

Beide trugen Masken, zu einem direkten Kontakt kam es nicht. Aber nicht nur für die Grünenpolitikerin sollte ihre erste Ratssitzung ein einmaliges Erlebnis werden, prophezeite die Bürgermeisterin: „Auch die anderen Ratsmitglieder werden ihre erste Ratssitzung sicher nicht vergessen.“ Ob die nächste Sitzung im Juli wieder unter ähnlichen Vorkehrungen stattfinden wird, ist noch nicht klar.

Diese Beschlüsse hat der Rat gefasst Viele Beschlüsse hatte der Verwaltungsausschuss in den Monaten des Lockdowns im Umlaufverfahren gefasst. Darunter unter anderem Sofortmaßnahmen im Wert von 60.000 Euro für die Arbeitssichertheit im Rathaus. Gekauft wurden davon unter anderem Desinfektionsmittel und Plexiglaswände. Der Rat musste am Mittwoch aber zwingend über verschiedene Satzungsänderungen entscheiden – und tat dies durchweg einstimmig. Dabei ging es in der neuen Satzung für das Freibad, die am 1. Juni inkraft treten soll, nur um redaktionelle Veränderungen. Einschneidender ist der ebenfalls beschlossene Verzicht auf Gebühren für Kitas und Tagespflegeeinrichtungen, die wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Bereits gezahlte Gebühren sollen rückwirkend zum 16. März an die Eltern zurückgezahlt werden. Politik und Verwaltung in Ronnenberg hoffen zum finanziellen Ausgleich auf Unterstützungen vom Bund.

Von Uwe Kranz