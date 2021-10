Ronnenberg

Zum zehnjährigen Bestehen hat die Ronnenberger Männergruppe des Sozialverbands Deutschland (SoVD) einen Ausflug ans Steinhuder Meer unternommen. Das war die erste Fahrt seit Langem. „Die letzten eineinhalb Jahre war es ja schwierig, gemeinsam etwas zu unternehmen“, sagt Helga Berger vom SoVD. Der Ausflug in den Nordwesten der Region Hannover sei bei den Beteiligten gut angekommen.

Zug, Bus, Boot: Die Teilnehmer nutzten gleich drei Verkehrsmittel, um an ihr Ziel, die Insel Wilhelmstein, zu gelangen. Dort informierte ein Gästeführer die Männer über die Festung und das Steinhuder Meer. Auch der Austausch beim Kaffeetrinken sowie ein gemeinsames Abendessen waren Teil des Programms.

„Wir wollen was machen“

Der Ausflug nach Steinhude soll nicht die letzte Veranstaltung in diesem Jahr sein. Selbst das jüngste Mitglied im SoVD hat Berger zufolge das 60. Lebensjahr bereits überschritten. Gerade für ältere Menschen sei es wichtig, unter Leute zu kommen. „Wir Alten wollen noch was machen“, sagt Berger. Für Donnerstag, 25. November, plant der SoVD um 12 Uhr ein Adventsessen im Restaurant Wildschütz. Am Sonnabend, 11. Dezember, lädt der Verband ab 15 Uhr zur Weihnachtsfeier ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Auch für das nächste Jahr gibt es schon Pläne. Vom 30. April bis zum 7. Mai plant Berger eine Fahrt nach Ilmenau im Thüringer Wald. Anmeldungen für alle Termine nimmt sie per Telefon unter (0 51 09) 99 27 entgegen.

Von Thea Schmidt