Empelde

Die Vorbereitungen für die große, bunte Narretei sind nahezu abgeschlossen: Nachdem die Stadt Ronnenberg und die Marie-Curie-Schule ihre Zustimmung für eine Karnevalsprunksitzung im Schulgebäude gegeben haben, steht dem humorigen Vergnügen am Sonnabend, 18. Januar, nichts mehr im Wege. Der Ortsverband Empelde des Sozialverbandes Deutschland und die Borussia Empelde haben ihre Planungen abgeschlossen und lassen nun die Eintrittskarten und Werbeplakate drucken.

Rund 40 Jahre ist es her, dass in Empelde die letzte Karnevalsitzung über die Bühne ging. Jetzt versuchen die zwei Vereine ein Comeback, das nicht nur aus einer reinen Kostümparty bestehen, sondern auch den Unternehmergeist der Empelder wecken soll. Unterstützung für ihre Sache erhielten die Veranstalter von Bürgermeisterin Stephanie Harms und der Stadtverwaltung. Auch den beiden Hausmeistern der Marie-Curie-Schule danken sie schon jetzt für ihren Einsatz.

Das Bühnenprogramm steht ebenfalls fest: Närrische Hauptdarsteller sind die Leinespatzen aus Hannover – und das hat Nostalgiewert. Die Stadtgarde trat schon in den Siebzigerjahren in Empelde auf. Im Anschluss an das Programm soll es eine Party mit DJ und Tanz geben.

Rund 200 Besucher finden vor der Bühne im Schulgebäude am Sportpark Platz. Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am Freitag, 1. November. Sie sind erhältlich bei der Borussia Empelde, bei Hannes Selcho in der Empelder Bergmannschänke, im Schreibwarengeschäft Plumhoff und im Sportparkrestaurant. Der Preis beträgt 19 Euro.

Von Sarah Istrefaj