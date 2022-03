Ronnenberg

Die vorausschauende Vorbereitung hat sich gelohnt. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt Ronnenberg damit begonnen, derzeit nicht genutzte Flüchtlingsunterkünfte im Stadtgebiet herzurichten. Als am Donnerstagmittag dann der Anruf von Andrea Hanke, Leiterin des Dezernats Soziale Infrastruktur der Region Hannover, einging, konnte die Ronnenberger Verwaltung schnell grünes Licht für die erste Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen geben.

„Etwa 30 Erwachsene und die dazugehörigen Kinder werden heute nach Ronnenberg kommen“, kündigte Frank Schulz, der Allgemeine Vertreter von Bürgermeister Marlo Kratzke, am Mittag an. Die Personen stammen aus dem ersten Sonderzug, der das Drehkreuz in Laatzen am Mittag erreichen wird. Ein erstes Dach über dem Kopf finden sollen die Ukrainer in Wohncontainernauf dem Ronnenberger Festplatz, in der Unterkunft an der Salinenstraße in Benthe und in einer Wohnung im Gebäude Hannoversche Straße in Ihme-Roloven.

Gleichzeitig hat die Verwaltung alle freien Kapazitäten des Bauhofs aktiviert, um weitere Unterkünfte, beispielsweise am Seegrasweg, vorzubereiten. Außerdem gab es Anfragen an die Hotels Öhlers in Empelde und Benther Berg in Benthe, ob dort weitere Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Kosten für diese Zimmer übernehme die Region Hannover, erklärte Schulz.