Weetzen

Ingo Bolte steht inmitten zweier Reihen seines kleinen Edeka-Supermarktes in Weetzen. Er mustert die Produkte, dreht eine Packung Papiertaschentücher richtig herum, sodass man die Schrift lesen kann. „Wir haben hier alles, was man braucht“, sagt der Betreiber des Ladens an der Hauptstraße 17. Doch den Plänen, im Neubaugebiet Großes Seefeld einen deutlich größeren Supermarkt anzusiedeln, blickt er mit Sorgen entgegen. Doch aufgeben will er nicht.

Boltes Urgroßvater hat den Supermarkt in Weetzen 1907 eröffnet. Quelle: Janna Silinger

Keinesfalls handele es ich bei seinem Geschäft lediglich um einen Tante-Emma-Laden. „Wir haben eine Bäckerei, die Post, Toto-Lotto und Schreibwaren mit drin“, erzählt er. „Wir sind Nahversorger, und bisher ist hier niemand verhungert“, fügt er lächelnd hinzu. Und das ist bereits seit dem Jahr 1907 so. Damals habe sein Urgroßvater in dem Ortsteil den ersten Laden eröffnet. Bolte hat das Geschäft schließlich 2004 von seinem Vater übernommen und führt ihn nun in der vierten Generation.

Schon als Zwölfjähriger in der Backstube

Selbstverständlich, erzählt Bolte, sei bei so einer Tradition auch Leidenschaft bei der Arbeit dabei. „Ich habe schon als Zwölfjähriger hier in der Backstube gestanden“, erinnert er sich. Auch wenn es diese nicht mehr gibt, hängt er an dem Geschäft, schließlich ist er in Weetzen aufgewachsen. Hier sei sein Lebensmittelpunkt, und er plane auch nicht, sein Zuhause zu verlassen. Hauptberuflich ist Bolte in der Pharmaindustrie tätig, das Geschäft mit dem Supermarkt betreibe er nebenbei. „Das sind oft Zwölf-Stunden-Tage. Aber ich mache das gern“, sagt er.

Die Fotovoltaikanlage hat Ingo Bolte viel Geld gekostet. Sie soll diese Woche in den Betrieb gehen. Quelle: Janna Silinger

Dass ihm der Laden wichtig ist, erkennt man nicht zuletzt an einer erst kürzlich getätigten Investition: Für exakt 52.001,22 Euro habe er auf der Garage hinter dem Laden und dem Geschäft eine Fotovoltaikanlage anbringen lassen. „Die wird noch in dieser Woche in Gang gesetzt“, sagt Bolte. Ob er dafür Förderung erhält, weiß er noch nicht. Derzeit sei die Anlage privat von ihm finanziert – und das sei in Ordnung. Es gehe ihm dabei um Nachhaltigkeit.

„Wenn ich allerdings von den Plänen, im Baugebiet Großes Seefeld einen Supermarkt zu eröffnen, gewusst und nicht erst neulich in der Zeitung davon gelesen hätte, dann weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte“, meint er. Die Summe sei beachtlich. Sollte sein Laden nicht durchhalten, wäre das Geld in den Sand gesetzt.

Boltes Geschäft wird in jedem Fall bleiben

„Ich hätte mir gewünscht, man kommt auf mich zu, weiht mich ein, lässt mich mitreden“, erzählt der Weetzener. Doch das sei nicht passiert. Und nach dem ersten Schock, den vielen Fragen seiner Stammkunden, ob er jetzt sein Geschäft zumachen wolle, stellt Bolte klar: „Ich bleibe.“ Er zeigt sich ohnehin skeptisch, dass ein Investor für den neuen Markt gefunden werde. „Zumindest eine der großen Ketten wird das vielleicht nicht übernehmen“, meint Bolte. Dazu sei die Einwohnerzahl noch nicht dicht genug.

Ingo Bolte möchte noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Quelle: Janna Silinger

„Wir haben hier so lange durchgehalten“, meint Bolte. Man kenne sich, seine Stammkunden blieben ihm bestimmt treu. Und auch wenn in Zukunft ein großer Discounter aufmachen würde, hätte er Verständnis für die Weetzener, die dort einkaufen. „Manche müssen aufs Geld schauen“, sagt Bolte. Das könne er nachvollziehen. Trotzdem, so hofft er, werde man ihn nicht vergessen.

Von Janna Silinger