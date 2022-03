Ronnenberg

Das Sorgentelefon des Seniorenbeirats der Stadt Ronnenberg ist ein Angebot, das zu Beginn der Corona-Pandemie entstanden ist. Es hat sich auch in den schwierigsten Pandemiezeiten mit strengen Kontaktsperren bewährt. Seit zwei Jahren schon finden ältere Menschen, die alleinstehend oder einsam sind, täglich Gehör, wenn sie über ihre Probleme oder Ängste reden wollen. Die Hotline, die der Seniorenbeirat ursprünglich anlässlich der zunehmenden Corona-Problematik eingerichtet hatte, soll nun auch nach weiteren Lockerungen freigeschaltet bleiben. „Weil das Angebot gut genutzt wird“, sagt die Vorsitzende Doris Eickemeyer.

Hilfe bei Problemen aller Art

Nach Angaben des Seniorenbeirats geht es nicht nur darum, Mitbürgerinnen und Mitbürger aufzumuntern, die wenig soziale Kontakte haben. Der telefonische Service habe sich auch bei der Vermittlung von Anlaufstellen und bei der Lösung von Problemen aller Art bewährt. „Auch Hilfen für Einkäufe oder Behördengänge können organisiert werden“, erklärt Eickemeyer.

Täglich von 9 bis 19 Uhr erreichbar

Damit ältere Menschen mit Fragen möglichst oft am Sorgentelefon einen Ansprechpartner oder ein Ansprechpartnerin finden, wechseln sich die elf Mitglieder des Seniorenbeirats mit dem Telefondienst monatlich ab. Sie sind täglich zwischen 9 und 19 Uhr unter (0163) 1561383 erreichbar. Die Vorsitzende Eickemeyer verspricht: „Auf dem Anrufbeantworter hinterlassene Nachrichten werden abgehört. Es gibt auf jeden Fall einen Rückruf.“ Ihr Hinweis an alle Älteren mit Gesprächsbedarf: „Wenn Sie Sorgen, Probleme oder Wünsche haben, dann rufen Sie an – wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.“

Auch Rückrufe sind möglich

„Wenn Anrufern die Handyverbindung zu teuer ist, dann rufen wir auch gern zurück“, betont Eickemeyer. Ansprechpartner am Sorgentelefon ist immer ein Mitglied des Seniorenbeirats. „Wir bieten nach wie vor unsere Hilfe an.“

Von Ingo Rodriguez