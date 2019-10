Ronnenberg

Besonders aufregende Erfahrungen haben die Teilnehmer der jüngsten Lern- und Förderfreizeit der Ronnenberger Schulsozialarbeiter gemacht. Große Tiere und schnelle Gefährte spielten dabei die Hauptrollen. Seit 2013 bieten Sybille Lau, Katharina Hansen und Jochen Müller als Schulsozialarbeiter der Stadt Aktionen für Mädchen und Jungen aus leistungsberechtigten Familien an.

In diesen Herbstferien machten die Schüler in Hannover eine „Weltreise durch den Zoo“ mit ganz besonderen Einblicken. Darunter war Atemberaubendes wie ein hautnahes Rendezvous mit einem ausgewachsenen Flusspferd. Die Kinder lernten, dass diese in der Gefangenschaft besonders gern Salatköpfe fressen und durften das Tier auch damit füttern –natürlich aus sicherer Entfernung. Während der weiteren „Weltreise“ haben die Mädchen und Jungen unter anderem eine Schlange gestreichelt und erlebten einen Adler im Tiefflug direkt über ihren Köpfen.

Mehr als 280 Kinder haben bereits mitgemacht

Rasant ging es am nächsten Tag weiter: Nach einer kurzen Sicherheitsunterweisung und einer technischen Einführung ging es für die Teilnehmer auf die Rennstrecke. Alle bekamen die Möglichkeit, mit einem Kart ein paar Runden zu drehen. Dabei zeigten sie sich, laut Beobachtung der Sozialarbeiter, sehr aufmerksam und konzentriert. „Ein besonderer Moment war für uns, als die Kinder unaufgefordert und ohne unsere Instruktion anfingen zu applaudieren, nachdem sich eine Schülerin nach anfänglichen Ängsten, in ein Kart traute und damit wie eine kleine Rennfahrerin fuhr“, berichte Lau.

Insgesamt hat die Stadt Ronnenberg seit Beginn des Angebots bei den Ausflügen mehr als 280 Plätze zur Verfügung gestellt. Zu den Freizeiten eingeladen werden Schüler der Jahrgangsstufen 3 bis 10 aus den vier Ronnenberger Grundschulen und aus den beiden Standorten der Marie Curie Schule. Je nach Altersgruppe organisieren die Schulsozialarbeiter lehrreiche und abenteuerliche Angebote. Die Ziele der Lern- und Förderfreizeiten sind die kulturelle und soziale Integration sowie der Erwerb und Ausbau sozialer und methodischer Fertigkeiten.

Die bisherigen Angebote führten die Teilnehmer unter anderem auf die Insel Sylt, nach Flensburg, Mardorf, Hodenhagen, Jever, Nordhorn, Wolfsburg, Milderhof, Carolinensiel und verschiedenen Orten in der Region Hannover.

