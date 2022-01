Ronnenberg

Die Protestbeteiligung am Montagabend in Ronnenberg ist eher gering gewesen. Nur zehn Teilnehmer zählte die Polizei in der Gruppe. Die Protestler wollen mit den sogenannten Spaziergängen ihre Ablehnung der Corona-Maßnahmen und eine möglicherweise bevorstehende Impfpflicht ausdrücken. Diese Absicht stellt Bürgermeister Marlo Kratzke bei den Ronnenberger Beteiligten vom vergangenen Montag allerdings infrage. Grund für diese Annahme ist, dass während des „Spaziergangs“ Grabkerzen an der Gedenktafel für die von der Nazidiktatur in Ronnenberg verfolgten Juden am Haus Velsterstraße 2 abgestellt wurden.

Bürgermeister stellt die Aktion in einen Kontext mit anderen

Der Bürgermeister räumt ein, dass das reine Abstellen der Kerzen auf den ersten Blick harmlos erscheinen könnte. Er sieht die Aktion allerdings im Kontext mit anderen Taten in den vergangenen Wochen. Dazu gehörten auch aufgestellte Grabkerzen mit dem Flugblatt „Demokratischer Widerstand“ am Rathaus 1 und eine Plakataktion am Rathaus 2 in Empelde.

Die Kerzen wurden unter der Gedenktafel abgestellt. Quelle: privat

„Grabkerzen am Rathaus haben wir bisher hingenommen“, sagt er. Auch wenn diese Art Kerze für ihn schon eine klare Bedeutung habe. Er sieht darin einen Versuch der Einschüchterung. Die Aktion in Ronnenberg geht nun aber in eine andere Richtung: „An einer Gedenktafel zur Erinnerung an die jüdischen Bürger, die bis 1938 das Gebäude als Betsaal nutzten, Grabkerzen aufzustellen und sich dafür auf den einschlägigen Social Media Kanälen abfeiern zu lassen, geht weit über den Impfprotest hinaus und ist aufs Schärfste zu verurteilen“, erklärte Kratze.

In einem Kanal des Messengerdienstes Telegram hatten sich selbst ernannte „Freie Niedersachsen“ mit der Aktion gebrüstet und ein Bild der Kerzen vor der Tafel gepostet. Dem Inhalt des Posts zufolge gehörten fünf der zehn Spaziergänger in Ronnenberg der Gruppe mit dieser Bezeichnung an.

„Rechtsextreme versuchen den Protest für sich zu nutzen“

Allerdings ist es schwer, einen Zusammenhang zwischen den bisherigen Taten herzustellen. Das räumt auch Kratzke ein. „Das ist aber so gewollt“, urteilt er über das Vorgehen der „Freien Niedersachsen“. Es ergebe sich aber „ein Gesamtbild“ und eine zunehmende Radikalisierung.

Was als Protest gegen die Spaltung der Gesellschaft in der Impffrage begann, sei mittlerweile zu einer zum Teil demokratiefeindlichen Bewegung in Deutschland geworden, urteilt Kratzke in einer Mitteilung. Rechtsextreme Gruppen versuchten die Protestaktionen für sich zu nutzen. „Wir werden in Ronnenberg alles dafür tun, dass ein politisch-gesellschaftliches Thema nicht zu einem antisemitischen wird“, sagt der Bürgermeister. „In den kommenden Tagen werde ich mich mit den politischen Parteien beraten, welches Statement wir gegen eine solche Bewegung abgeben und welche Maßnahmen wir ergreifen werden.“

Wichtig sei es Kratze aber auch klarzustellen, dass sich unter den „Spaziergängern“ sicherlich auch „ganz normalen Leute“ befänden. Diese dürfe man auf keinen Fall vorverurteilen, sagte er.

Von Uwe Kranz