Empelde/Vogan

Mit dem Jahreswechsel hat das neueste Projekt des Vereins Togo pro Infans aus Empelde eine weiteren Schritt gemacht. Am 27. Dezember haben Vertreter des späteren Trägers, der Methodistenkirche, und des Vereins den Grundstein für das Gebäude einer Agrarschule gelegt. Damit hat die praktische Umsetzung der Planungen begonnen, die seit einem halben Jahr vorangetrieben wird, begonnen.

Der Empelder Roland Sturm hat bereits vor vielen Jahren den Verein ins Leben gerufen und mithilfe von Spenden aus der Region Hannover bereits zwei Schulprojekte im westafrikanischen Togo umgesetzt. Auf dem Grundstück der zweiten Schule in Vogan stand nach dem Bau eines Kindergartens, einer Grundschule und eines Gymnasiums mit angeschlossenem EDV-Schulungsbereich eine weitere Fläche zur Verfügung. Dort will Togo pro Infans jetzt die weitere Ausbildung umsetzen. „Wir freuen uns, einen Ansatz zur Schaffung von Arbeitsplätzen gefunden zu haben“, hatte Sturm bereits zu Beginn der Planungen gesagt. Umso zufriedener ist er jetzt über den Baubeginn.

Projekt soll sich später selbst tragen

„Die Anlage ist so konzipiert, dass dort Anpflanzungen von Produkten zum Studium der Landbewirtschaftung vorgenommen werden und die Produkte dann im Hofladen zum Verkauf angeboten werden“, berichtet die Vereinsführung. Auf diese Weise soll sich das Projekt später einmal selbst tragen. „Und wir schaffen Arbeitsplätze, da wir für die Studierenden auch Hilfskräfte zur Bewirtschaftung brauchen, neben den Lehrkräften für die Fachausbildung.“ Die Fläche für die Agrarschule ist etwa 125 mal 100 Meter groß. Wie für die Schulgebäude zuvor müssen zunächst die Versorgungsleitungen für Wasser und Strom gelegt werden. Auch eine Schutzmauer soll entstehen, die den Neubau vor Zerstörung und Diebstählen schützen soll. Die Gesamtkosten schätzt Sturm auf etwa 54.000 Euro. Wer das Projekt unterstützen möchte, findet auf der Internetseite des Vereins unter www.togo-pro-infans.de weitere Informationen.

Zur Grundsteinlegung reisten Sturm und Bahrs nicht selbst an. Sie lassen sich vor Ort von einem Treuhänder – dem vor Ort bekannten Politiker und Menschenrechtler Paul Apevon – vertreten. Corona sei natürlich auch in Togo ein Faktor, berichtet Sturm – weniger dramatisch als hier, aber es gäbe eben keine gute medizinische Versorgung. „Da ich zur Risikogruppe gehöre, bin ich besonders vorsichtig“, erklärt der Vereinsvorstand. Die gesparten Flugkosten könnten zudem in die Projekte investiert werden. Je nachdem wie sich die Situation entwickele, wäre ein Besuch nach Fertigstellung des Projektes allerdings nicht ausgeschlossen.

Da die Bauarbeiten unmittelbar nach der Grundsteinlegung begonnen haben, könnte dies nach der aktuellen Planung bereits im Frühsommer der Fall sein.

Von Uwe Kranz