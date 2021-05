Ronnenberg

Maulwürfe sehen süß und ein bisschen unbeholfen aus – für viele Grundstücksbesitzer sind sie aber auch ein Ärgernis. Denn die Tiere richten mit ihren Gängen und Erdhaufen häufig großen Schaden an: in Gärten, Parks und auf Sportplätzen. Drei Spielfelder im Stadtgebiet von Ronnenberg leiden besonders unter den kleinen Wühlern. Die Kommune will den betroffenen Vereinen jetzt helfen. Unterirdische Sperren sollen das Eindringen der Maulwürfe in den drainierten Untergrund verhindern.

Trockenheit der vergangenen Jahre hat das Problem verschärft

Dieter Mockprang, Vorsitzender der SG 05 Ronnenberg, kennt das Problem schon sehr lange. „Maulwürfe haben wir schon, seitdem es den Sportplatz gibt“, erzählt er über die Anlage an der Ihmer Landstraße. Vor allem der B-Platz, der an den Wald grenzt, sei davon betroffen, sagt er. „In den vergangenen drei bis vier Jahren hat sich das Problem wesentlich verschärft.“ Mockprang vermutet, dass es die Tiere aufgrund der trockenen Witterung der vergangenen Sommer vermehrt in den Untergrund der gut gewässerten Spielfelder gezogen hat. Bis zu 40 Maulwurfshügel hätten die Vereinsmitglieder gezählt.

Bis zu 40 Maulwurfshügel haben die Helfer auf der Anlage an der Ihmer Landstraße gezählt. Quelle: privat

Das Problem hat zwei Seiten: Zum einen dürfen die possierlichen Tunnelbauer weder getötet noch gefangen werden. Das Verdrängen mit zugelassenen Mitteln zeigt aber bislang wenig Erfolg. Andererseits kann der Verein nicht einfach dabei zusehen, wie der Maulwurf die Sportplätze in eine Erdaushubhalde verwandelt. Denn die Verletzungsgefahr für die Sportler ist einfach zu groß. Dabei sehen sich die Helfer sogar einem gewissen Zeitdruck ausgesetzt. „Die Haufen dürfen nicht zu trocken werden“, erläutert Mockprang. Sonst ließen sie sich nicht mehr verteilen.

Tägliche Arbeit mit den Maulwurfshügeln

Jeden Tag macht sich deshalb ein Freiwilliger auf den Weg, die Folgen des Tunnelbaus zu beseitigen. Außerdem müssen vor jedem Spiel und jedem Training die Spuren der Maulwürfe und – was zuletzt ebenfalls vermehrt aufgetreten ist – der Wühlmäuse beseitigt werden. Ein falscher Schritt der Fußballer könnte sonst in einer Verletzung enden. „Das ist ein Aufwand, den man dem Bauhof nicht zumuten und den man auch nicht bezahlen kann“, stellt Mockprang fest – ein Kampf gegen Windmühlen.

Lesen Sie auch: Sportvereine verzichten auf Beiträge

Froh ist der Vorsitzende deshalb jetzt über die Entscheidung des Rates der Stadt, der für die nächsten drei Jahre Mittel im Haushalt vorgesehen hat, um der Buddelei einen Riegel vorzuschieben. Eine Sperre soll nun rings um die Spielfelder herum eingegraben werden. „Wir hoffen, dass diese neben den Maulwürfen auch gegen die Mäuse hilft“, sagt Mockprang.

Bauhof kann nötige Arbeiten nicht ausführen

Im Haushalt 2021 sind dafür 17.100 Euro vorgesehen. Der eigene Bauhof könne die Maßnahme nicht umsetzen, erläutert Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU). Während der Haushaltsberatungen hatte der Rat die Mittel für die Grünpflege gekürzt, sodass keine Kapazitäten für diese Maulwurfabwehr zur Verfügung stünden. Für die nächsten beiden Jahre ist ein weiterer Maulwurfschutz für die Sportplätze in Weetzen (2022) und Ihme-Roloven (2023) geplant. Dort soll das Vorhaben etwas kostengünstiger sein.

Keine Klagen über Untergrabungen sind im Rathaus bislang aus Benthe eingetroffen. Falls sich die Maulwürfe künftig auf die Anlage Am Hammfeld konzentrieren sollten, könnten entsprechende Maßnahmen für den Benther Sportverein ebenfalls in die Haushaltsplanung eingetaktet werden, so Harms.

Von Uwe Kranz