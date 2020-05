Ronnenberg

Wochenlange Kontaktsperre und geschlossene Kitas und Schulen – da kommt bei den Kindern und Jugendlichen schon mal Langeweile auf. In Ronnenberg ist nun zumindest ein bisschen Abwechslung in Sicht. Das Team Bildung, Jugend der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Spiele- und Bücherschränke des Jugendzentrums, Auf dem Rade 3, in Empelde ab sofort wieder zugänglich sind.

In den Schränken befindet sich eine Auswahl an aktuellen Spielen und Büchern. „Die Angebote können ausgeliehen, ausgetauscht oder einfach so mitgenommen werden“, heißt es vonseiten der Jugendpfleger. Die Mitarbeitenden des Jugendzentrums versprechen, basierend auf einer regelmäßigen Kontrolle der Schränke das Angebot stets gestalten zu können, dass jederzeit etwas Interessantes für jeden Geschmack dabei ist.

Ferner weist die Verwaltung darauf hin, dass auch bei Aufenthalten auf dem Grundstück des Jugendzentrums wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens die Abstandregelungen und die allgemeinen Hygieneempfehlungen wie Husten- und Niesetikette und regelmäßiges und gründliches Händewaschen gelten.

Von Uwe Kranz