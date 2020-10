Weetzen

Der Bolzplatz auf dem Spielplatz an der Bröhnstraße in Weetzen macht der Stadtverwaltung weiterhin zu schaffen. Nach der Reparatur eines Tores kann er zwar wieder genutzt werden. Nun fehlt es aber an Freiwilligen, die das neu installierte abschließbare Tor betreuen. Auch bei einem gemeinsamen Ortstermin mit Anwohnern gab es dazu jetzt keine Lösung. Der umstrittene Spielturm soll hingegen, anders als zunächst gefordert, doch an seinem Standort erhalten bleiben.

In den zurückliegenden Wochen hatte es viele Beschwerden der Spielplatz-Nachbarn über nächtliche Ruhestörungen und andere Probleme mit den Bolzplatznutzern gegeben. Deshalb war es sogar zu Polizeieinsätzen gekommen. Während eines Rundgangs mit dem Ortsrat hatte es anschließend allgemeine Zustimmung für einen freiwillig geführten Schließdienst gegeben. Von 7 bis 20 Uhr sollte das Tor geöffnet werden.

Ohne Schlüsselpaten geht es nicht

Seitdem das Tor aber installiert worden ist, hat sich bei der Verwaltung noch niemand gemeldet, der sich als Schlüsselpate zur Verfügung stellt. „Ich mache das auch nicht alleine. Also zweimal am Tag da runter gehen. Und am Ende kommen dann dumme Sprüche von den Jugendlichen“, sagte eine Anwohnerin während des aktuellen Ortstermins.

Sie befürchtet, dass die jungen Leute ihr nicht glauben, dass sie befugt dazu ist, den Platz abzuschließen. Dafür würde es jedoch eine schriftliche Bestätigung geben, versicherte Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Außerdem wird an dem Platz noch ein Hinweisschild aufgestellt, auf dem auch die Nutzungszeiten erfasst sein sollen“, ergänzte sie. Ortsbürgermeister Thomas Bensch wies darauf hin, dass sich die Maßnahmen ohne das Engagement der Anwohner nicht umsetzen ließen. „Wenn das niemand machen möchte, bleibt der Platz geöffnet.“

Spielturm kann nicht umgestellt werden

Der zweite Diskussionspunkt während des Ortstermins war der Spielturm auf dem angrenzenden Spielplatz. Einige Anwohner hätten sich beschwert, dass Kinder, wenn sie dort oben stünden, in ihren Garten gucken könnten. „Ständig gucken die rüber“, hatte sich eine Frau im Vorfeld beklagt.

Der Nachbarin wäre es am liebsten, der Turm würde umgestellt. Gegen den Spielplatz an sich hätte sie nichts einzuwenden, betonte sie. Doch das Gerät an einer anderen Stelle wieder aufzubauen würde nicht funktionieren, meinte Bensch. „Dann wird es zu stark beschädigt. Dann könnte man den Spielturm gleich auf den Müll werfen“, sagte er. Ein Vorschlag aus der Runde: Die Hecken zwischen Spielplatz und Grundstück sollten einfach ein wenig höher wachsen. Möglicherweise müsse dazu etwas Geeignetes gepflanzt werden. Darum solle sich die Stadt nun kümmern.

Der Großteil der Anwesenden stimmte bei der Frage, ob der Turm an Ort und Stelle bleiben soll, klar dafür. „Meine Kinder lieben den Turm“, sagte eine Mutter. Auch sonst sei der Spielplatz gerade bei älteren Kindern beliebt. In den „Fitnessbereich“ soll demnächst, darüber stimmten die Anwesenden ab, noch eine Hangelleiter gestellt werden. Außerdem wird eine Sechserwippe für die ganz Kleinen aufgestellt, und der Sandkasten soll ein wenig aufgepeppt werden. Dazu soll eine weitere Bank aufgestellt werden.

Federführend kümmert sich darum Vanessa Seewöster. Die Landschaftsarchitektin hat erst vor Kurzem ihren Dienst bei der Stadt angetreten. Die Umgestaltung des Spielplatzes in Weetzen ist ihr erstes Projekt.

Von Janna Silinger