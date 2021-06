Weetzen

Kleinkinder in Weetzen und Besucher der benachbarten Tagespflege dürfen sich freuen: Der Spielplatz am Reuterweg in nach lang andauernder Sanierung jetzt wieder freigegeben. Das Team Ökologie, Klimaschutz im Ronnenberger Rathaus hatte die Fläche speziell für Kleinkinder neu gestaltet. Der Sandbereich wurde mit Robinienstämmen und großen Findlingen neu definiert und hat nun als Attraktion für die Kleinen ein kleinkindgerechtes Spielhaus mit Podest, Sandkran und Matschtisch erhalten. Außerdem gibt es jetzt ein kleines Drehspiel, das optimal Gleichgewicht und Koordination schult. Aus dem alten Bestand sind die Doppelschaukel und die Wippe geblieben. Zum Verweilen laden nun zwei Sitzbänke am Sandbereich sowie eine Baumrundbank ein.

Lediglich der Rasenhügel bleibt weiterhin abgesperrt. Aufgrund von Lieferverzögerungen kann eine Kleinkind-rutsche dort erst verspätet eingebaut werden. Dieser Teilbereich soll Anfang Juli freigegeben werden. Erst dann sind die Betonfundamente der Rutsche vollständig abgebunden. Die Stadt Ronnenberg entschuldigt sich bei den Kindern für eine Verzögerung bei der Sanierung. Diese sei auf Lieferschwierigkeiten bei den Spielgeräten zurückzuführen.

