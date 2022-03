Benthe

Gute Nachrichten für die Kinder im Stadtteil Benthe: Die vor einigen Monaten abgebaute Seilbahn auf dem Spielplatz Am Hammfeld soll in Kürze ersetzt werden. Der Ortsrat stimmte am Mittwoch dem Vorschlag der Verwaltung zu, die nach einer Ausschreibung ein Modell für die Anschaffung ausgesucht hatte. Das Spielgerät kostet inklusive Einbau rund 10.500 Euro.

Dazu kommen möglicherweise noch Kosten für ein Unternehmen, das den Fallschutz instand setzen soll. Allerdings gab es im Ortsrat Diskussionen über das richtige Material für die Schicht, die Verletzungen der Kinder beim Sturz von der Seilbahn verhindern soll. Ulrich Schmersow (Grüne) würde dabei gerne von den bisher genutzten Kunststoffmatten abrücken, die Andrea Unterricker vom Verwaltungsteam Klimaschutz und Ökologie dagegen als „Mittel der Wahl“ bezeichnete.

Politiker diskutieren Einsatz des Bauhofes

Außerdem wurde während der Beratung die Bestrebung der Politiker deutlich, Geld zu sparen. Bei der Errichtung der Seilbahn gestaltet sich allerdings der dafür ins Spiel gebrachte Einsatz des städtischen Baufhofs statt des Garten- und Landschaftsbaubetriebs als schwierig, wie Unterricker ausführte. Zur schnellen Umsetzung müssten die Kapazitäten auf dem Baufhof bei Lieferung kurzfristig vorhanden sein, um den Fallschutz rasch zu installieren. Für die Errichtung der eigentlichen Seilbahn kommen die städtischen Mitarbeiter gar nicht infrage, so Unterricker. Damit entfiele die Gewährleistung für das Gerät.

Bei der Auswahl hatte die Verwaltung auf Stabilität und Haltbarkeit des Gerätes geachtet. Vier Stützen aus Robinienholz und ein Querbalken aus Stahl sollen dies sicherstellen. Vom ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 Euro dürfte dennoch ein vierstelliger Betrag eingespart werden, vermutete Unterricker. Sie versprach, die Seilbahn umgehend zu bestellen.