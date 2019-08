Ronnenberg/Gehrden/Hemmingen

In einem schon lieb gewonnenen Ritual präsentieren Petra Grefe aus Gehrden und Ulrike Wissel-Baumgarte aus Vörie jedes Jahr im Spätsommer das neue Jahresprogramm der Landfrauen Gehrden-Ronnenberg-Hemmingen. Auch in der neuen Auflage strotzt das Faltblatt nur so vor interessanten Vorträgen, Ausflügen und Feier...