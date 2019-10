Ronnenberg

Fünf erfolgreiche Teams sind für die Wahl zur Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die Kandidaten kennen – und stimmen Sie hier ab!

Timon Drewes (Schießen / SG Empelde )

Timon Drewes ist Kandidat für die Wahl zum Sportler des Jahres in Ronnenberg. Quelle: privat

Gerade einmal neun Stimmen haben Timon Drewes im Vorjahr gefehlt, um Ronnenbergs Sportler des Jahres zu werden. Denkbar knapp wurde der Sportschütze der Schützengesellschaft (SG) Empelde hinter dem Tennisspieler Oliver Geist Zweiter der Leserwahl.

Um diesmal den ersten Platz zu belegen, hat Drewes erneut einiges vorzuweisen. Mit dem Kleinkalibergewehr 60 Fuß liegend holte er den Kreismeistertitel, zum ersten Mal in der Schützenklasse. Zuvor war der Empelder dreimal in Folge Kreismeister mit dem Luftgewehr in der Juniorenklasse geworden. „Zudem ist er eine feste Größe in unserer Bezirksligamannschaft“, sagt SG-Sprecher Horst Möller. Zurzeit absolviert der in Magdeburg studierende Schütze ein Auslandssemester in St. Petersburg und kehrt erst im Januar nach Deutschland zurück. Die etwas mehr als 1500 Kilometer Luftlinie, die Ronnenberg von der russischen Metropole trennen, werden seine Anwesenheit bei der Sportlergala nicht ermöglichen – das ist aber kein Grund, nicht Sportler des Jahres zu werden.

Nadine Klug (Leichtathletik)

Nadine Klug mit Tochter. Quelle: Matthias Abromeit

Nadine Klug ist ein Familienmensch. Wann immer sie es bei einem Lauf auf das Treppchen schafft, besteigt sie das Podest bei der Siegerehrung mit ihrer kleinen Tochter. Das war für die Ronnenbergerin unter anderem 2019 beim Burgberglauf in Gehrden der Fall oder im Vorjahr in Altwarmbüchen, als sie jeweils Zweite wurde.

Da sie für keinen Verein an den Start geht, darf sie nur bei Volksläufen antreten. Dort ist Klug jedoch recht erfolgreich unterwegs. Im Abschlussranking der HAZ-Laufpass-Serie belegte die 38-Jährige Rang 15 – ein bemerkenswertes Abschneiden, da sie lediglich an sieben Läufen teilgenommen hatte. Zum Vergleich: Die als 14. vor ihr liegende Joana Böhnke sammelte nur sechs Punkte mehr, absolvierte dafür aber sechs Rennen mehr als die Ronnenbergerin. In der aktuellen Wertung der Laufpass-Serie ist Klug sogar beim Kampf um eine Top-Ten-Platzierung dabei. Aber egal, wie weit vorn sie bei den Laufveranstaltungen auch landet – auf das Lächeln ihrer Tochter nach dem Zieleinlauf kann sie sich immer freuen.

Axel Glauß (Leichtathletik / TuS Empelde )

Axel Glauß ist als Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

Axel Glauß sucht sich die Sportereignisse wohlbedacht aus, an denen er teilnimmt. Der 70-jährige Werfer vom TuS Empelde nimmt an maximal zehn Wettkämpfen im Jahr teil – das aber mit bemerkenswerten Ergebnissen.

In seiner Altersklasse belegte er in den Disziplinen Hammerwurf, Diskuswurf, Speerwurf und Kugelstoß sowohl bei der Kreis- als auch der Bezirksmeisterschaft stets den ersten Platz. Landesmeister wurde Glauß im Hammerwurf sowie Werferfünfkampf, in dem der Gewichtwurf dazukommt. „Bei mir geht Technik über Kraft“, sagt der Routinier. Zweimal die Woche trainiert er, schaut sich zusätzlich Wurfvideos auf Youtube auf. Die Finessen aus dem Internet eignet sich der Empelder an, der sich bei der praktischen Umsetzung wiederum selbst filmt, um hinterher Korrekturen im Ablauf vornehmen zu können. „Mit 1,70 Metern bin ich relativ klein für einen Werfer, dank bei meiner Technik kann ich aber mit den größeren Konkurrenten mehr als mithalten“, sagt Glauß, der vor 25 Jahren anfing und die Wurfgeräte noch lange nicht ruhen lassen will.

Horst Lüders (Leichtathletik / SG 05 Ronnenberg )

Horst Lüders ist als Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

Ein wahres Multitalent ist Horst Lüders von der SG 05 Ronnenberg. Als Mitglied der Leichtathletiksparte der Blau-Gelben belegte der 70-Jährige beim Hannover-Marathon den ersten Platz – in seiner Altersklasse im Halbmarathon. Unter den ersten Zehn steht er in der Gesamtwertung der HAZ-Laufpass-Serie in der Altersklasse 60+, einige Rennen sind noch zu absolvieren.

Die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft hatte Lüders in der Tasche – er zog jedoch seine noch größere Sportliebe vor. „Parallel fand die Mannschafts-Landesmeisterschaft im Sportkegeln statt, und da konnte ich mein Team doch nicht im Stich lassen“, sagt der Ronnenberger, der noch ein drittes Betätigungsfeld hat. Bei den Ü40-Fußballern der SG 05 hilft er aus, wenn Not am Mann ist. „Irgendwann überschneiden sich alle Termine, und ich habe ja noch eine Ehefrau, die mich auch gerne sieht“, sagt Lüders mit einem Augenzwinkern. Langweilig wird ihm gewiss nicht – der Allrounder ist in diversen Sportarten bestens unterwegs.

Jens Oelmann (Tennis / TV RW Ronnenberg )

Jens Oelmann ist als Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: Stefan Zwing

Seit 1976 gehört Jens Oelmann dem Tennisverein Rot-Weiß Ronnenberg an. Ein Unfall hatte zur Folge, dass er von Februar bis August 2018 keinen Schläger anfassen konnte. „Bei 100 Prozent ist die Hand immer noch nicht, doch es geht wieder“, sagt der 55-Jährige.

Und wie es geht – bei den Herren 55 wurde Oelmann vor einigen Monaten Vizelandesmeister. Mit den Herren 40 des TV RW hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Aufstiege und es bis in die höchste Spielklasse, die Regionalliga, geschafft. Fußball hat Oelmann bis zum 50. Lebensjahr gespielt – die dort erlangten Fertigkeiten als Teamplayer lässt er in den eigentlich als Einzelsport bekannten Tennisbereich einfließen. Eine Knieverletzung, die noch aus der Kickerlaufbahn stammt, ließ ihn aufgrund der Belastung jahrelang nicht an die Teilnahme an Tennisturnieren denken. „Das war aber wieder möglich – auch weil ich mit Ronnenberg in kleineren Staffeln mit weniger Punktspielen aktiv war“, sagt Oelmann. In Bad Harzburg kürte er sich prompt zum Turniersieger.

Von David Lidón