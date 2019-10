Ronnenberg

Nach der sensationellen Gala-Premiere vom vergangenen Jahr gibt es jetzt die Neuauflage: Am 15. November bitten die Arbeitsgemeinschaft der Ronnenberger Sportvereine und die Stadt zusammen mit den großen lokalen Tageszeitungen HAZ und NP die besten Sportlerinnen und Sportler Ronnenbergs wieder auf die Bühne. Wer den Titel Sportler des Jahres 2019 gewinnt, das entscheiden unsere Leser. Ab sofort kann in den vier Kategorien Sportler/in, Jugendsportler/in, Mannschaft und Jugendmannschaft abgestimmt werden.

20 Einzelsportler und Mannschaften haben es auf Vorschlag ihrer Vereine und nach der Auswahl einer Jury ins Rennen um den Titel Sportler des Jahres 2019 geschafft. Zu recht, denn die sportlichen Erfolge der Nominierten können sich sehen lassen: Auch diesmal reicht die Riege der Sportler von Meistern und Aufsteigern bis hin zu herausragenden Leistungen auf Kreis- oder Regionsebene. Mit der diesjährigen Ehrung wollen wir diese großartigen Erfolge erneut besonders würdigen – denn sie haben es verdient!

Nun sind unsere Leser gefragt, über ihren jeweiligen Favoriten abzustimmen – denn über die Sieger entscheidet keine Jury, sondern die Bürger selbst. Bis zum 13. November können Sie ihre Stimme für den Sportler und die Mannschaft abgeben, die Sie am meisten beeindruckt hat. Dies können Sie auf zwei Wegen: online oder mit dem Zeitungscoupon.

Im Internet gibt es einen eigenen Bereich für die Sportlerwahl in Ronnenberg. Dort werden alle Kandidaten und ihre Leistungen im Porträt ausführlich vorgestellt. Und dort kann man ab sofort auch ganz einfach seine Stimme für den Favoriten in jeder Kategorie abgeben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise in die Schweiz im Wert von mehr als 2700 Euro.

Wer möchte, kann zur Abstimmung auch den Zeitungscoupon in der Lokalausgabe von HAZ und NP im Stadtgebiet Ronnenberg am Sonnabend, 26. Oktober, nutzen. Schneiden Sie einfach den Coupon rechts unten auf der Doppelseite zur Sportlerwahl ab und schreiben Sie den Namen Ihrer Favoriten in die dafür vorgesehenen vier Felder – natürlich können Sie auch nur in einer, zwei oder drei Kategorien ihre Stimme abgeben. Schneiden Sie den Coupon in der Mitte durch und kleben Sie beide Teile auf zwei Seiten einer Postkarte. Dann werfen Sie die Karte in einen der 310 blauen Citipost-Briefkästen in der Region – wir übernehmen das Porto für Sie. Oder geben Sie den Coupon einfach in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Marktstraße 10 in Barsinghausen ab. Einsendeschluss ist der 13. November, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer letztlich Sportler/in, Jugendsportler/in, Mannschaft und Jugendmannschaft des Jahres in Ronnenberg wird, das wird erst bei der großen Sportlerehrung im Gemeinschaftshaus am 15. November verkündet. Dabei dürfen sich alle nominierten Sportler, die natürlich neben zahlreichen Ehrengästen zu der Veranstaltung eingeladen werden, auf ganz besondere Überraschungen freuen. So viel sei schon mal verraten: Ausgewählte Show-Acts liefern Musik und Comedy für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Zu gewinnen: Karten für die Gala und eine Reise Um zu gewinnen, brauchen die Sportler Ihre Stimme! Denn Sie entscheiden, wer die Wahl zum Sportler des Jahres 2019 in Ronnenberg gewinnt. Und Ihre Teilnahme kann sich lohnen: Denn unter allen Einsendungen, die bis zum 13. November bei uns eingehen, verlosen wir tolle Preise. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Coupon aus der Lokalausgabe für Ronnenberg eingesandt oder ob Sie Ihre Stimme online abgegeben haben. Alle Einsendungen haben die gleichen Chancen. Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine siebentägige Alpenreise durch die Schweiz für zwei Personen im Wert von mehr als 2700 Euro – zur Verfügung gestellt von der Humboldt Reisewelt, mit der HAZ und NP seit Jahren als Premiumpartner bei Leserreisen zusammenarbeiten. Sie dürfen sich auf Fahrten im klimatisierten Vier-Sterne-Komfort-Reisebus und Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels freuen. Um die An- und Abreise in die Schweizer Alpen möglichst angenehm zu gestalten, schieben wir jeweils eine Zwischenübernachtung in Schlosshotel in Karlsruhe ein, in dem schon prominente Persönlichkeiten wie Gina Lollobrigida, Sophia Loren und Rock Hudson residierten. Ein Abstecher in die historische Altstadt des benachbarten Heidelberg darf dabei nicht fehlen. Weiter geht es nach Lausanne: Im Mövenpick-Hotel wohnen Sie direkt am Ufer des Genfer Sees mit einem fantastischen Ausblick. Von hier aus lernen Sie in den nächsten Tagen die sehenswerten Städte Genf, Yvoire, Zürich und Basel kennen. Doch damit nicht genug: Weil die Sportlergala im vergangenen Jahr bereits ein absoluter Erfolg und die Nachfrage groß war, verlosen wir auch diesmal wieder fünfmal zwei Karten für die Veranstaltung am 15. November im Gemeinschaftshaus Ronnenberg. Seien Sie dabei, wenn die Sportprominenz der Stadt und einige Ehrengäste in einem unterhaltsamen Rahmen aus Musik und Comedy besonders gewürdigt werden. Die Spannung steigt an diesem Abend auch für die fünf Kartengewinner: Erst auf der Bühne wird verkündet, wer von Ihnen die Reise gewonnen hat. Das Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall. Geben Sie einfach Ihre persönlichen Daten auf dem Online-Formular oder dem Coupon an und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der tollen Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

