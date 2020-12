Empelde

Eichhörnchen, Mäuse, Nüsse und Pilze: Graffitikünstler Patrik Wolters ist in Empelde ein wahrer Wiederholungstäter. Allerdings sind seine Sprühprodukte durchaus legal. Im Auftrag der Stadt Ronnenberg hat er bereits mehrere ehemals graue Wände in bunte, fröhliche Kunstwerke verwandelt. An der Buswendeschleife in Ronnenberg, am Freibad Empelde und in der Empelder Fußgängerunterführung hinter dem Rewe-Markt sind die Bilder – häufig sind es Tiermotive – zu bewundern.

Aktuell ist Wolters in der Unterführung Am Sportpark in Empelde kreativ tätig. In den Jahren 2018 und 2019 hatte er dort bereits jeweils in zwei Abschnitten die Betonwände mit Graffiti verschönert. „Das Ergebnis hat seither schon viele Menschen begeistert“, sagt Andrea Unterricker vom Team Ökologie und Klimaschutz im Ronnenberger Rathaus.

Graffitikünstler Patrik Wolters hat die Unterführung mit weiteren Motiven verschönert. Quelle: privat

Für die Gesamtgestaltung der Unterführung hat Wolters eigens ein Konzept entwickelt. Die Aufgabe des Künstlers war dabei, einen heimischen Wald mit Tieren, Pflanzen und Pilzen so zu gestalten, dass Spaziergänger den Eindruck haben durch einen Wald zu gehen. In der Umsetzung sind die Abbildungen in einem solch überdimensional großen Maßstab dargestellt, dass der Betrachter die Perspektive eines sehr kleinen Wesens einnimmt.

Positive Reaktionen von Passanten

Für den dritten Abschnitt des Gesamtwerkes hat sich Wolters, der zu anderen Gelegenheiten auch gern mit Schülern zusammenarbeitet, die Unterstützung seines Kollegen Kevin Lasner gesichert. Seither zaubern sie mit ihren Sprühdosen weitere lebensechte Motive wie Bienen, Igel und Pflanzen an die Wände der Unterführung. Wenn das Wetter mitmacht, soll das Gesamtwerk noch vor Weihnachten fertiggestellt werden. „Die Reaktionen der Passanten waren überaus positiv, wie bereits bei der Umsetzung des ersten und zweiten Abschnittes“, erzählt Unterricker. Jetzt dürften sich die Spaziergänger auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder nach Hause auf weitere schön gestaltete Bilder freuen.

Für die Herstellung des dritten Abschnitts der Graffiti-Kunst hat die Stadtverwaltung aufgrund der Haushaltslage die Mittel um 20 Prozent gekürzt. Die Investitionen belaufen sich nun auf rund 4000 Euro.

Informationen zu dem Projekt sind bei Andrea Unterricker unter Telefon (05 11) 4 60 03 51 oder per Email an oekologie@ronnenberg.de erhältlich.

Von Uwe Kranz