Weetzen

Da waren es nur noch zwei, könnte man angesichts der großen Silos der ehemaligen Zuckerfabrik in Weetzen sagen. Nachdem der erste der drei Betonriesen am vergangenen Mittwoch gesprengt wurde, steht dem Ronnenberger Stadtteil am Mittwoch, 22. Dezember, der nächste Knall bevor. Silo Nummer 2 soll ähnlich problemlos fallen, wie es die Zuschauer vor Wochenfrist beobachten konnten.

Der Erstgesprengte war der größte und zugleich jüngste der drei etwa 40 Meter hohen, den Ort überragenden Hohlkörper. Die beiden verbliebenen Silos wirken dagegen eher wie Zwillinge. In jedem Fall aber stehen sie näher zur Bahnlinie als ihr ehemaliger Nachbar. Das muss nichts heißen, wenn Sprengmeister Karl-Heinz Bühring wiederum gute Arbeit abliefert. „Wenn die beiden anderen genauso sauber fallen, ist es egal, wo sie stehen“, urteilte Ortsbürgermeister Thomas Bensch nach dem ersten Sprengtermin.

Die Abläufe bleiben fast identisch

Die Abläufe bleiben fast identisch zur Vorwoche – mit einer Ausnahme. Deutsche Bahn und Abrissunternehmen wollen an dem bewährten Zeitfenster gegen 14.25 Uhr festhalten. Vom ursprünglich anvisierten Sprengzeitpunkt um 14 Uhr war die Zündung beim ersten Silo verzögert ausgeführt worden, um für die Bahn einen möglichst günstigen Ablauf zu ermöglichen. Diesmal beginnen die Vorbereitungen deshalb von vorn herein etwas später.

Wiederum wird allerdings die angrenzende Humboldtstraße rund um die Zündung für etwa eine Stunde gesperrt. Der Kreis der Personen, die ihre Häuser in dieser Zeit verlassen müssen, bleibt identisch. Die Informationen seitens der Abrissfirma an die Anwohner wurden diesbezüglich noch einmal konkretisiert. Die Sprengung des letzten Silos erfolgt, wenn alles nach Plan läuft, am Mittwoch 29. Dezember.

Von Uwe Kranz