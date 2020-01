Ronnenberg

Klimaschutz ist in Ronnenberg schon quasi ein alter Hut. Die Stadt hat bereits in den Neunzigerjahren die ersten Maßnahmen eingeleitet, „als viele den Begriff Klimaschutz noch ganz anders interpretiert haben“, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms stolz feststellte. Einen „Hype“ wolle man darum deshalb nicht mehr machen. Dennoch hatte die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages der Stadt mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover und Enercity etwas Feierliches.

Die Zusammenarbeit hat eine lange Tradition. Schon kurz nach der Jahrtausendwende habe Ronnenberg gemeinsam mit der Klimaschutzagentur die erste Solaroffensive gestartet, berichtet Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie in der Verwaltung. Und Agentur-Geschäftsführer Udo Sahling stellte anerkennend fest: „ Ronnenberg hat auch als erste Kommune in der Region einen hauptamtlichen Klimaschutzmanager eingestellt.“

„Stadt hat sich sportliche Ziele gesetzt“

Auf dieser Basis schlossen die drei Partner bereits 2011 einen ersten Kooperationsvertrag ab, der seither alle drei Jahre verlängert wird. Im gleichen Rhythmus beschließt der Rat der Stadt ein neues Klimaschutzaktionsprogramm, wie auch jetzt wieder während der jüngsten Ratssitzung im Dezember 2019. Es sei beeindruckend, mit welchem Selbstverständnis die Stadt eines der wichtigsten Themen angeht, sagte die Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. Auch im neuen Programm habe sich die Verwaltung „sportliche Ziele“ gesetzt. „Wir sind bereit, Ronnenberg dabei zu unterstützen“, sagte sie.

Aber auch das gemeinsam Erreichte kann sich bereits sehen lassen. So trug etwa die Solaroffensive in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk Früchte. Mit mehr als 500 gemeldeten thermischen Solaranlagen und 225 Solarstromanlagen habe sich die Nutzung der Sonnenenergie in Ronnenberg damit in den vergangenen fünf Jahren vervielfacht, zählt Unterricker auf.

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen haben die Partner zudem rund 400 Beratungsgespräche zur energetischen Modernisierung von Gebäuden durchgeführt. Der enercity-Fonds proKlima hat als Gesellschafter der Klimaagentur in der Laufzeit der zurückliegenden Kooperationsvereinbarung vor Ort rund 660 Förderanträge und 540.000 Euro wirksam bewilligt und damit eine CO2 -Einsparung von rund 4300 Tonnen erreicht – das entspricht mehr als 17 Hektar Mischwald, die hätten angepflanzt werden müssen. Im regionsweiten Vergleich liegt Ronnenberg damit nur knapp hinter Gehrden auf Rang zwei.

Verbesserung durch neuen Kooperationsvertrag

Eine weitere Verbesserung erhofft sich die Stadt Ronnenberg von der neuen Kooperationsvereinbarung. Darin verpflichten sich die drei Partner den vier Handlungsfeldern – Energieeinsparung in allen Zielgruppen und Anwendungsbereichen, Energieeffizienzsteigerung beim Energieeinsatz, Ausbau regenerativer Energieträger, insbesondere der Solarnutzung und Geothermienutzung sowie möglichst emissionsarme Einbringung des erforderlichen Individual- und Güterverkehrs – langfristige, qualitative Ziele zu verfolgen.

Eines der geplanten Projekte ist der Ausbau der Solarenergie in Anlehnung an des 100-Dächer-Programm in Gehrden. Unterricker versprach allerdings als Überraschung einen besonderen Ansatz, der dem eigenen Ronnenberger Charakter der Klimaschutzprojekte entspreche.

Eine Übersicht über alle Maßnahmen der Stadt zum Klimaschutz finden Sie im Klimaschutzbericht im Internet unter https://www. ronnenberg.de/bauen-stadtentwicklung/umwelt-natur/klimaschutz/klimaschutz-aktionsprogramm.

Von Uwe Kranz