Ronnenberg

Für die Überführung der Ronnenberger Grundschulen in den Ganztagsbetrieb hat die Stadtverwaltung bereits einen detaillierten Zeitplan für die nötigen Baumaßnahmen ausgearbeitet. Dabei orientiere man sich immer an den gesetzlichen Vorgaben, erklärte Fachbereichsleiter Kai Roegglen im Bildungsausschuss. Das Problem: Der Gesetzentwurf ist noch nicht fertig. Fest steht aber: Im Sommer 2026 sollen alle Grundschulen bereit sein für einen achtstündigen Schulbetrieb.

Auf dem Hagen beginnt der Ganztagsbetrieb wohl später

Ausnahme ist die neue Grundschule Auf dem Hagen in Empelde. Nach der geplanten Fertigstellung des Neubaus im Sommer 2022 soll die Einrichtung noch ein Jahr verlässlich arbeiten, obwohl die Räumlichkeiten bereits auf den Ganztagsbetrieb ausgelegt sind. Grund seien bestehenden Fristen, erklärt Roegglen. Bis zum 1. Dezember des Vorjahres muss der Ganztagsbetrieb inklusive eines entsprechenden Konzepts bei der Landesschulbehörde beantragt werden.

Nach dem Unterrichtsstart Auf dem Hagen soll der Innenumbau der Theodor-Heuss-Schule in Empelde beginnen. Ab 2024 ist zudem ein Verbindungsneubau zwischen den beiden Trakten der Schule an der Barbarastraße geplant.

Lesen Sie auch: Empelde – welche Kinder besuchen welche Schule?

Abhängig vom Zeitpunkt des Umzugs der fünften und sechsten Jahrgangsstufe der Marie-Curie-Schule nach Empelde soll die Grundschule Ronnenberg in deren Gebäude umziehen. Ende 2023 könnte dafür der Umbau beginnen. „Der Ausbau wird nicht so umfangreich ausfallen wie in der Theodor-Heuss-Schule“, berichtet Roegglen. Einige Korrekturen des Baus – und kleinere Toiletten – seien erforderlich.

Regenbogenschule soll neu entstehen

Anders als bislang bekannt plant die Verwaltung die Veränderungen an der Grundschule in Weetzen, die zugleich von drei auf vier Züge erweitert werden soll. Auf Empfehlung des Teams Gebäudewirtschaft zieht das Rathaus jetzt anstelle einer Erweiterung einen Neubau mit einem Investitionsvolumen von 16 Millionen Euro vor. Errichtet werden soll das neue Schulhaus auf dem Grundstück hinter der derzeitigen Regenbogenschule. Zeitlich könnte es damit knapp werden, selbst wenn die Planungen bereits in diesem Jahr starten. im schlimmsten Fall könnte ein Jahrgang für ein Schuljahr nach Ronnenberg verlagert und dort in den Ganztagsbetrieb integriert werden. „Wir versuchen mit allen Mitteln, die wir haben, diesen Fall zu verhindern“, betonte Roegglen.

Lesen Sie auch: Benther Grundschule soll für Ganztag ausgebaut werden

Für den Ganztagsbetrieb in der kleinen Grundschule in Benthe muss die benachbarte Kita umziehen – geplant ist ein Neubau Am Hammfeld. Anschließend soll die Grundschule die Räume der heutigen Kita mitnutzen. Für die Umsetzung der Baumaßnahmen in Benthe hält die Verwaltung ein Jahr Verzug notfalls für verkraftbar.

Für die meisten dieser Planungen stehen allerdings noch politische Beschlüsse aus.

Von Uwe Kranz