Ronnenberg

Angespannt ist die Stimmung in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses gewesen. Ein neues Konzept der Stadtjugendpflege, das besonders auf Jugendliche über 14 Jahre zugeschnitten sein sollte, erfüllte bei Weitem nicht alle Erwartungen der Politiker. Mit einer neuerlichen Fragebogenaktion versucht die Verwaltung nun, Interessen und Wünsche der jugendlichen Zielgruppe zu erfassen. Die Ergebnisse sollen dem Ausschuss im Januar kommenden Jahres vorliegen.

Mehr Teilnehmer aufgrund neuer technischer Möglichkeiten?

Bereits im Oktober 2018 hatte die Stadt versucht, mithilfe einer Umfrage die Bedürfnisse der Jugendlichen über 14 Jahren abzufragen. Damals wurden die Mitglieder der Zielgruppe direkt angeschrieben. Das Ergebnis war ernüchternd: Von den damals 1342 persönlich kontaktierten Mädchen und Jungen ab 14 Jahren hatten nur 59 direkt geantwortet, 29 weitere haben den Fragebogen an einem Stand während des Ronnenberger Stadtfestes ausgefüllt.

Welche Angebote suchen die Jugendlichen in Ronnenberg? Über den geplanten Jugendraum in einem Container auf dem Festplatz wird aktuell nicht mehr geredet. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Die neue digitale Infrastruktur an der Marie-Curie-Schule (MCS) weckt bei den Verantwortlichen nun allerdings die Hoffnung auf mehr Resonanz. Jugendbürgermeister Till Leander Schröder berichtet von einer Umfrage der Schülervertretung (SV), deren Vorsitzender er ist, über die digitale Plattform IServ. Dabei habe es vor den Herbstferien mehr als 800 Rückläufer gegeben. „Das macht uns zuversichtlich“, sagt Schröder. Das Jugendparlament habe auch bei der Ausarbeitung der Fragen mitgewirkt.

Neue Angebote sollen auf Nachfrage zugeschnitten werden

Vorrangig geht es bei der Umfrage darum, welche neuen Freiraumangebote sich die Ronnenberger Jugendlichen wünschen. Die Antworten der Teilnehmer sollen dabei helfen, Lage und Ausstattung von Jugendplätzen festzulegen. Außerdem sollen die Mädchen und Jungen Angaben machen, welche Angebote der städtischen Jugendarbeit sie bereits kennen und welche Aktivitäten sie sich für das Jugendzentrum in Empelde wünschen.

Dass wie bereits bei den Unterlagen zur Wahl des Jugendparlaments erneut ein für jugendliches Empfinden relativ gestelzter Einleitungstext dem Fragebogen vorausgeht, sieht Schröder als eine Art notwendiges Übel an. Es handele sich schließlich um ein offizielles Dokument der Stadt Ronnenberg. Daraus entstünde ein Zwiespalt zur jugendgerechten Sprache, der wohl nicht zu vermeiden sei. Er selbst habe zur Verbreitung des Fragebogens beigetragen, indem er das Dokument via IServ an alle Schüler der MCS weitergeleitet habe.

Abgabefrist läuft im Januar 2021 ab

Darüber hinaus liegt der Fragebogen als ausgedrucktes Exemplar im Sekretariat der Marie-Curie-Schule in Empelde aus. Zudem kann er elektronisch über die Schulplattform IServ heruntergeladen werden und ist auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg unter ronnenberg.de/umfragejugendliche abrufbar. Die Abgabefrist endet am 29. Januar 2021. Annahmestellen sind im Sekretariat der Marie-Curie-Schule Empelde und per E-Mail an vanessa.seewoester@ronnenberg.de. Dort sind auch weitere Informationen erhältlich.

Von Uwe Kranz