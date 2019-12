Ronnenberg

Die Anmeldefrist für das Kindergartenjahr 2020/2021 läuft bald aus. Eltern, die ihre Kinder in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 in einer städtischen Tageseinrichtung unterbringen möchten, werden gebeten, ihr Kind noch bis zum 31. Dezember verbindlich anzumelden. Die Anlaufstelle dafür ist das Team Kinderbetreuung im Rathaus 2 A, Hansastraße 38, Stadtteil Empelde, 30952 Ronnenberg. Wer es nicht schafft, dort vorbeizukommen, hat auch die Möglichkeit, das Anmeldeformular über die Internetseite der Stadt Ronnenberg www.ronnenberg.de herunterzuladen. Es kann dann per Post verschickt oder direkt in einer städtischen Kindertageseinrichtung abgegeben werden.

Platzvergabe bis Mai

Die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2020 läuft in mehreren Schritten. Die ersten Plätze werden voraussichtlich im März vergeben. Laut Verwaltung wird das Verfahren voraussichtlich bis Mai abgeschlossen sein.

Wer sein Kind gern außerhalb einer Einrichtung betreuen lassen möchte, dem stehen im Stadtgebiet Ronnenberg ausgebildete und qualifizierte Kindertagespflegepersonen für eine familiennahe Betreuung zur Verfügung. Die Anmeldung dafür ist ebenfalls noch bis zum 31. Dezember möglich.

Team Kinderbetreuung gibt Informationen

Informationen über die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie über den Bereich der Kindertagespflege gibt es auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg unter www.ronnenberg.de. Das Team Kinderbetreuung steht darüber hinaus für Anfragen während der Sprechzeiten – montags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr – zur Verfügung. Außerhalb der Sprechzeiten bekommen Interessierte Auskunft zu Kindertageseinrichtungen unter Telefon (05 11) 4 60 02 22, -2 25, -2 29 sowie zur Kindertagespflege unter Telefon (05 11) 4 60 02 27.

