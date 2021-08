Vörie

Zuerst sollten es nur wenige Wochen sein, inzwischen ist der Bahnübergang an der Evestorfer Straße in Vörie seit fast sieben Monaten gesperrt. Damit soll nun Schluss sein, fordert die Vörierin Susanne Slaby. Sie hat gemeinsam mit der Stadt Ronnenberg eine Unterschriftenaktion gestartet, in der sie die sofortige Wiedereröffnung der Anlage fordert.

„Das ist mein direkter Arbeitsweg mit dem Fahrrad“, erklärt Slaby ihr Engagement für das Thema. Warum der Bahnübergang zurzeit gesperrt ist, kann sie sich nicht erklären. „Es hat ja alles funktioniert vorher“, sagt sie. Seitens der Bahn mangele es auch an öffentlicher Kommunikation, findet Slaby. „Was wollen die sich genehmigen lassen?“, wundert sie sich angesichts der angekündigten Dauer des Verfahrens von drei bis fünf Jahren. Slabys größte Sorge ist, dass die Bahn den Übergang doch noch endgültig schließen könnte. Diesen Plan verfolgte die Bahn ursprünglich, ein Gespräch mit der Stadtverwaltung konnte das Unternehmen aber davon abbringen.

Bahn schließt vorzeitige Öffnung aus

Eine Wiedereröffnung des Bahnübergangs bis zum Beginn der Bauarbeiten schließt die Bahn bisher aus. Der Bahnübergang entspreche in der aktuellen Form nicht den Sicherheitsrichtlinien, so die Begründung. Damit gibt sich die Stadtverwaltung Ronnenberg nicht zufrieden. In der Petition fordert sie die sofortige Öffnung und Absicherung des Überganges bis zur Fertigstellung. Der Weg sei von enormer Bedeutung für landwirtschaftlichen Verkehr, Spaziergänger und Radfahrer.

Unterstützt wird die Stadt dabei von mehreren örtlichen Vereinen. Neben dem Seniorenbeirat, dem Weetzener Verein für Denkmalspflege und den Feuerwehren sammelt auch der historische Verein Linderte Unterschriften.

Eigentlich sollte der Bahnübergang Anfang Februar nur für einige Wochen gesperrt werden. Daraus wurde nichts, die Bahn rechnet zurzeit mit mindestens drei Jahren bis zum Ende des anstehenden Genehmigungsverfahrens für die notwendigen Bauarbeiten. Bei diesen gehe es vor allem um die Sicherheit der Anlage.

Bei Querung der Gleise besteht Lebensgefahr

Neben der Absperrung aus Zäunen und Schildern haben sich während der Sperrung Trampelpfade gebildet. Die deuten darauf hin, dass viele Passanten die Gleise nun einfach an einer anderen, ungesicherten Stelle überqueren. Zu Beginn könnte der Umstand, dass die vor heranfahrenden Zügen warnenden Signalleuchten weiterhin in Betrieb waren, dazu verleitet haben. Inzwischen hat die Bahn diese aber stillgelegt. Auch kündigte das Unternehmen Kontrollen durch Sicherheitskräfte der Bahn und der Bundespolizei an. Vor der Überquerung der Gleise warnt die Bahn ausdrücklich, es bestehe Lebensgefahr.

Um die Gefahren an den Gleisen weiß auch Anwohner Arne Brunkhorst. Er lebt direkt neben den Schienen und beobachtet häufig, dass Fußgänger und Radfahrer trotz Absperrung den Bahnübergang passieren. „Sehr viele Leute gehen trotzdem über den Bahnübergang“, klagt er. Der Vörier befürchtet, die aktuelle Situation könnte früher oder später zu einem Unfall führen.

Der Bahnübergang ist aufwendig gegen das Überqueren gesichert. Quelle: Finn Bachmann

Wie es mit dem Bahnübergang weitergeht, bleibt fraglich. Laut Bahn ist eine Beschleunigung der Maßnahme wegen eines genormten Genehmigungsverfahrens nicht möglich. Aber auch die Öffnung bis zum Beginn der Arbeiten sei ausgeschlossen, da der Übergang den Sicherheitsrichtlinien nicht entspreche. Stadtverwaltung und Bahn scheinen sich in einer Pattsituation gegenüberzustehen.

