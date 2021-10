Ronnenberg

Die Zufriedenheit ist Frank Schulz, dem Fachbereichsleiter für Innere Dienste bei der Ronnenberger Verwaltung, anzumerken. Und das Lob für seinen Mitarbeiter Daniel Vennemann ist überschwänglich. Dessen großes Engagement sei es zu verdanken, dass bereits während der Herbstferien alle 67 Allgemeinen Unterrichtsräume (AUR) der Klassenstufen eins bis sechs mit Luftreinigern ausgestattet werden konnten, sagt er. Viele Eltern von Ronnenberger Schülern dürfte diese Neuigkeit beruhigen.

„Das ist super gelaufen, war aber in seiner Entwicklung so nicht absehbar“, stellt Schulz fest. Nach einem monatelangen Vorlauf mit mehreren Diskussionen in den Fachausschüssen hatte der Verwaltungsausschuss des Rates Anfang Oktober die Bestellung der mobilen Luftreinigungsgeräte beschlossen. Die Verwaltung hatte mit einem Kniff die Bestellung zusätzlich beschleunigt: Der Kauf der 67 Geräte für die Räume in den vier Grundschulen und der KGS am Standort Ronnenberg deklarierte das Rathaus als Corona-Beschaffung. Zeitaufwendige Ausschreibungen waren nicht notwendig.

Alle Geräte können sofort geliefert werden

Die Stadt habe sich danach auch nicht für das günstigste Angebot entschieden, sondern für den Anbieter, der am schnellsten liefern konnte, heißt es. Dafür habe man einen moderaten Aufpreis hingenommen. 40 Geräte waren der Ronnenberger Verwaltung sofort zugesichert worden, der Rest sollte in den kommenden Wochen folgen. Kurz nach dem Zuschlag erhielt Vennemann von dem Lieferanten dann die gute Nachricht: Alle 67 Geräte erreichten die Ronnenberger Schulen im Anschluss bereits in der ersten Woche der Herbstferien, wo sie von der liefernden Spedition mit Ausnahme der Theodor-Heuss-Schule in Empelde auch sogleich aufgestellt wurden. Aber auch dort können sich die Schüler darauf verlassen, dass die Geräte am ersten Schultag nach den Herbstferien einsatzbereit sind, so Vennemann.

Die neuen Luftreiniger sind baugleich mit denen, die in der Schule Am Castrum in Gehrden aufgestellt worden sind. Quelle: privat

Die Stadt investierte in die 67 Geräte mit dem äußeren Erscheinungsbild einer haushaltsüblichen Kühl-Gefrierkombination einen Betrag von 214.000 Euro. Vorteil der bestellten Modelle: Auch bei einer Betriebslautstärke von unter 35 Dezibel leisten die Filteranlagen laut Schulz einen vier- bis sechsfachen Luftumsatz in den Räumen. Einschränkend weist Schulz allerdings daraufhin, dass trotz der neuen Geräte auch in der kommenden kalten Jahreszeit nicht auf das Lüften verzichtet werden kann. So schreibe auch der Anfang der Woche erschienene Hygieneplan der Landesregierung – inzwischen die neunte Variante – das regelmäßige Öffnen der Fenster zwingend vor.

Lesen Sie auch: Luftreiniger: AfD stimmt gegen beschleunigtes Verfahren

Nach den Allgemeinen Unterrichtsräumen sollen nun auch noch die Fach- und Differenzierungsräume mit Luftfiltern ausgestattet werden. Dafür muss allerdings eine Ausschreibung erfolgen, das die Kosten nicht mehr unter den Corona-Beschaffungen verbucht werden können, erklärte Schulz. Mit einer Beschaffungsdauer von drei bis vier Monaten sei deshalb zu rechnen. Das vordringliche Ziel sei aber erreicht worden: Die Räume, in denen sich die Schüler am meisten aufhalten sind komplett ausgerüstet.

Von Uwe Kranz