Empelde

Vor dem Rathaus in Empelde weht jetzt die Landesflagge der Ukraine. Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke hat am Montag anlässlich einer symbolischen Zeremonie gleich vier der offiziellen Fahnen gehisst und dabei die Solidarität der Stadt zur ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht. In einer kurzen Ansprache verurteilte der Bürgermeister den russischen Militärangriff auf das Schärfste und kündigte Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet an.

„Mit dem Hissen der Flagge setzt die Stadt ein Zeichen gegen den eklatanten Bruch des Völkerrechts und den Angriff auf die demokratischen Werte“, sagte Kratzke vor mehr als 50 Teilnehmern der Kundgebung – darunter Vertreter der Ronnenberger Parteien sowie von Vereinen, Organisationen und Verbänden. Allein bei Solidaritätsbekundungen dürfe es die Stadt aber nicht belassen, sagte Bürgermeister und verwies auf bereits laufende Bemühungen um Unterbringungsmöglichkeiten. „Die Menschen, die vor diesem brutalen Angriffskrieg fliehen und Schutz suchen, sind in Ronnenberg herzlich willkommen“, sagte Kratzke unter Applaus.

Mehr als 50 Zuschauer verfolgen die Ansprachen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir arbeiten an der Unterbringung von Geflüchteten“

Laut Bürgermeister ist es zwar noch nicht absehbar, wie viele Menschen aus der Ukraine nach Ronnenberg kommen werden. Die Stadt habe aber aus den Erfahrungen der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 gelernt. „Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten, damit die Aufnahme schnell und unbürokratisch erfolgen kann“, berichtete der Bürgermeister. Er stehe mit Hilfsorganisationen sowie der Region Hannover und dem Land Niedersachsen in persönlichem Kontakt, um gemeinsam und abgestimmt reagieren zu können.

Kratzke berichtete auch von einem konkreten Anfang: Er habe mit einem Ronnenberger telefoniert, der auf dem Weg zur ukrainischen Grenze sei und von der ukrainischen Kirche einen Bus erhalten habe, um Menschen aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit zu bringen. Der Bürgermeister hat demnach bereits Unterbringung seitens der Stadt Ronnenberg zugesichert. „Wir müssen alles tun, was möglich ist, um den Menschen zu helfen“, sagte Kratzke.

Bürgermeister Marlo Kratzke und Gerald Müller wenden sich mit Stellungnahmen an die Teilnehmer der Aktion. Quelle: Ingo Rodriguez

Ebenso wie Kratzke verurteilten alle Fraktionen im Rat der Stadt in einer gemeinsamen Stellungnahme den russischen Einmarsch. Als Vertreter der Fraktionen forderte Gerald Müller (CDU) in seiner Ansprache – wie zuvor schon der Bürgermeister – politische Unterstützung und Beistand für die Ukraine, aber auch die Fortsetzung von diplomatischen Bemühungen und Verhandlungen, um den Krieg zu beenden.

Zu einer Friedenskundgebung laden für Dienstag, 1. März, die Grünen gemeinsam mit SPD, CDU, FDP und den Linken ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Straße Lange Reihe.

Von Ingo Rodriguez