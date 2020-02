„Es steht Arbeit an, alle sind gefordert“, sagt der neue Vorsitzende der SPD in Ronnenberg, Fabian Hüper. Der 44-Jährige stammt aus einer SPD-nahen Familie – und möchte den Ortsverein in einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf führen. Dafür nimmt er den gesamten Vorstand in die Pflicht.