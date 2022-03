Ronnenberg

Der Standort und der Termin stehen bereits fest. Nur das Ausmaß des Programmes ist derzeit wegen der unvorhersehbaren Corona-Entwicklung noch ungewiss: Die Stadt Ronnenberg lädt für Freitag und Sonnabend, 11. und 12. November, zur ersten kommunalen Seniorenmesse ein.

Im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg sollen an Infoständen und auch mit Aktionen zahlreiche Angebote, Möglichkeiten und Themen für ältere Bürger und deren Angehörige präsentiert werden. „Die Planungen stecken noch in den Kinderschuhen, aber es besteht großer Bedarf für so eine Veranstaltung, deshalb wollen wir zum ersten Mal eine Seniorenmesse anbieten“, sagt Mitra Peterat vom städtischen Team Soziale Dienste.

Seniorenbeirat begrüßt Pläne

Sie hat die Idee kürzlich auch in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt vorgestellt. Denn: Geplant ist, dass sich auch die Interessenvertretung der Ronnenberger Senioren mit einer Aktion am Programm beteiligt. Beim Seniorenbeirat fanden die Pläne große Zustimmung.

Das Gremium will wegen der nicht vorhersehbaren Pandemie-Entwicklung zwei verschiedene Beteiligungsformen planen: eine abgespeckte Version für den Fall möglicher Corona-Beschränkungen und eine größere Aktion, falls keine größeren Einschränkungen zu erwarten sind. „Wir werden uns zusammensetzen und einen Plan A und Plan B machen“, sagte die Vorsitzende Doris Eickemeyer.

„Wir fangen klein an: mit etwa zehn Ständen“

Die Stadtverwaltung schlägt einen ähnlichen Kurs ein: „Wir fangen erst einmal klein an: wahrscheinlich mit etwa zehn Ständen“, kündigt Peterat an. Später sei es möglich, das Angebot auszubauen, falls die Resonanz groß sei. Geplant ist laut Peterat auch eine Informationsaktion des Pflegestützpunkts Calenberger Land in Empelde.

Angeboten werden könnten auch Stände und Vorträge zu Themen wie Mobilität, Reisen, Ernährung und Gedächtnistraining. „Möglicherweise lässt sich auch ein sogenannter Altersanzug organisieren, der jüngeren Menschen verdeutlicht, wie eingeschränkt die Bewegungsfreiheit im Alter wird“, nennt Peterat eine weitere Idee. Eine Seniorenmesse sollte ihrer Einschätzung nach auch neueste Erkenntnisse und Entwicklungen für das Wohnen im Alter und barrierefreies Leben berücksichtigen.

Verbunden mit dem Planungsbeginn ist für das städtische Team Soziale Dienste auch ein Aufruf. „Wir hoffen, dass interessierte Organisationen und Institutionen wie etwa die Polizei auf uns zukommen, um sich am Programm zu beteiligen“, sagt Peterat. Die Bandbreite möglicher Themen sei sehr groß.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei vergleichbaren Messen in anderen Kommunen wird zwar auch regelmäßig über Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Bildung, Pflege, Sicherheit, Wohnen und Freizeit informiert. Auf eine Präsentation kommerzieller Angebote von Unternehmen und Firmen will die Stadt aber nach bisherigen Plänen wegen möglicher Konkurrenzsituationen verzichten.

„Etwa 25 Prozent unserer Gesellschaft sind Senioren“

Für den Seniorenbeirat ist die Idee, zum ersten Mal eine Ronnenberger Messe mit Informationen für ältere Menschen anzubieten „absolut gerechtfertigt“. So fasste Beiratsmitglied Otmar Haas die einhellige Meinung des Gremiums zusammen. Eine Beteiligung am Programm sei selbstverständlich, sagte Haas und verwies auf die demografische Entwicklung: „Etwa 25 Prozent unserer Gesellschaft sind Senioren.“

Organisationen, Verbände und Institutionen, die daran interessiert sind, sich am Programm der Messe zu beteiligen, können sich per E-Mail an Mitra.Peterat@ronnenberg.de an die Stadtverwaltung wenden.

Von Ingo Rodriguez