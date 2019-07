Empelde/Weetzen

Die Stadt Ronnenberg will den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen beschleunigt vorantreiben. Dazu hat die Verwaltung jetzt Mittel aus einem Programm der Region Hannover beantragt. Ziel ist es, im kommenden Jahr vier Haltestellen in Empelde und Weetzen in Eigenregie umzugestalten.

Im gesamten Umland von Hannover ist die Region derzeit damit beschäftigt, die Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten. Dem Tempo dieses Programms stehen allerdings die Planungskapazitäten der Behörde entgegen. Deshalb hat die Nahverkehrsgesellschaft der Region weitere Mittel zur Verfügung gestellt, falls Kommunen parallel in Eigenregie weitere Umbauten planen wollen.

Zehler sieht doppelten Vorteil für die Stadt

Diese Option wollen die Ronnenberger jetzt nutzen, wie Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler angekündigt hat. „Wir haben das erste Mal von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht“, erklärt er. Die Chance dazu bietet sich, da der Fachbereich Tiefbau zuletzt „personelle Unterstützung erhalten“ habe. Geplant ist, insgesamt vier Bushaltestellen in Eigenregie umzubauen. Jeweils zwei Stationen an der Hauptstraße in Weetzen und an der Nenndorfer Straße in Empelde haben die Tiefbauer dabei im Visier.

Die Anträge an die Nahverkehrsgesellschaft auf Übernahme der Kosten sind gestellt. Die Finanzierung soll im Haushalt der Stadt für 2020 mit der entsprechenden Gegenfinanzierung berücksichtigt werden. Im selben Jahr soll auch der ausbau der Haltestellen erfolgen. „Die Vorteile für uns sind“, erklärt Zehler, „dass wir uns einerseits finanziell gut stellen und andererseits den barrierefreien Ausbau im Stadtgebiet beschleunigen können.“

Von Uwe Kranz