Das Modell gibt es schon in anderen Städten der Region Hannover, nun will Ronnenberg nachziehen. Die Stadt will ebenfalls sogenannte Mitfahrbänke installieren. „Das soll eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr sein. An geeigneten Stellen möchten wir Mitfahrbänke in den Ortschaften aufstellen“, sagt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Klimaschutz und Ökologie bei der Stadt Ronnenberg.

Geeignete Stellen seien laut Unterricker Ortschaften, die eher eine schlechtere Anbindung an den ÖPNV haben. „ Empelde wird sicherlich nicht Priorität haben, sondern es wird eher in den Dörfern Sinn machen. Abends oder an den Wochenenden wird es dort mit der Mobilität oft dürftig“, sagt sie und denkt an Benthe, Vörie und Ihme-Roloven.

Idee kommt aus Speyer

Das Prinzip der Mitfahrbänke, die wegen Verzicht aufs Auto die Umwelt schonen, existiert in Deutschland seit 2014. Damals wurde die erste Mitfahrbank in Speyer installiert. Die Bänke stehen an zentraler Stelle im Ort und signalisieren den vorbeifahrenden Autofahrern durch Schilder, dass und wohin die mindestens 18 Jahre alte Person gerne mitgenommen werden würde. Die sich neben der Bank befindenden Schilder bestehen meist aus einem Symbol, der Beschriftung „ Mitfahrbank“ sowie dem Zielort.

Interesse hat die Stadt bereits vom Jugendparlament und von einigen Ortsräten vernommen. „Außerdem ist für uns wichtig zu wissen, ob die Bürger die Mitfahrbänke auch wollen“, sagt Andrea Unterricker. Wer sich beteiligen will, erreicht die Verwaltung unter oekologie@ronnenberg.de oder per Anruf unter Telefon (0511) 4600 351. Die Stadt nimmt Interessenbekundungen und Standortvorschläge aus den Ortsteilen bis Ende September auf und stellt dann die Anträge an die Region Hannover.

Region ist Träger des Projekts

Die Region entwickelt derzeit ein einheitliches Bankmodell mit einer Beschilderung. Die Kommunen können danach die gewünschte Anzahl an Bänken formlos beantragen. Dafür sind die gewünschten Streckenverbindungen und die geplanten Aufstellorte zu nennen. Die Kosten für die Anschaffung der Bänke und Beschilderungen übernimmt die Region, Aufstellung und Pflasterung erfolgen durch die Kommunen selbst. Je Bankplatz kann die Stadt Ronnenberg mit etwa 1000 Euro für Aufstellung und Pflasterung durch eine Fachfirma rechnen.

Hier gibt es bereits Mitfahrbänke In der nahen oder weiteren Umgebung von Ronnenberg gibt es bereits in einigen Städten Mitfahrbänke. Hemmingen begann damit im Jahr 2017, beispielsweise stehen Bänke in den Ortsteilen Harkenbleck und Arnum. Die Stadt Laatzen zog 2018 nach, eine Bank befindet sich in Ingeln-Oesselse. Im Vorjahr errichtete die Stadt Seelze im Ortsteil Seelze-Süd eine Mitfahrgelegenheit. Ebenfalls 2019 startete in Springe im Bereich Lüdersen-Bennigsen das Angebot. Die jeweiligen Stadtverwaltungen nehmen selbst keine Kontrolle vor, inwieweit anhand der Nutzung durch die Bürger von einem Erfolgsmodell zu sprechen. Die Rückmeldungen sind aber positiv, heißt es aus den Rathäusern der Kommunen. Teilweise fordern Anwohner sogar die Ausweitung auf weitere Stadtteile. hg

Von Stephan Hartung