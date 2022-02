Ronnenberg

Die Gründe sind sicher vielschichtig, die Unterschiede jedoch deutlich in Zahlen darstellbar: Frauen und Männer werden für ihre Arbeit in Deutschland unterschiedlich entlohnt. Rechnerisch arbeiten Frauen 66 Tage „umsonst“, denn so große ist die Differenz in der Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Am Ende dieser Zeitspanne am 7. März – dem sogenannten Equal Pay Day – weisen viele Gruppen und Kommunen international auf diesen Unterschied hin. Darunter ist seit mehreren Jahren auch die Stadt Ronnenberg, jeweils mit ihrer Gleichstellungsbeauftragten und der Wirtschaftsförderung. Für die örtliche Aktion rufen sie die Gewerbetreibenden zur Teilnahme auf.

Unternehmen sollen Frauen symbolisch Rabatt gewähren

„Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, das hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 berechnet“, erläutern die Ronnenberger Gleichstellungsbeauftragte Lara Sindt und Wirtschaftsförderer Torsten Jung in ihrer Einladung an die Firmen. Frauen erhalten demnach einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 18,62 Euro, während Männer in der gleichen Zeit 22,78 Euro verdienen. „Wir würden uns freuen, wenn die Geschäftsleute uns dabei unterstützen, auf diesem Missstand aufmerksam zu machen.“

Symbolisch sollen die teilnehmenden Unternehmen am Equal Pay Day ihren weiblichen Kunden auf ein Produkt oder eine Dienstleistung 18 Prozent Rabatt gewähren – entsprechend der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Die Aktion hatte Sindt erstmals nach ihrem Dienstantritt 2019 ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr musste sie sich dann pandemiebedingt darauf beschränken, am Equal Pay Day am Frauenzentrum mit einer Flagge auf das Problem der Lohnlücke hinzuweisen. Für 2022 will sie nun wieder Gewerbetreibende für die Aktion gewinnen.

„Frauen halten das Land am Laufen“

„Viele Frauen halten das Land in den sogenannten frauentypischen Berufen am Laufen. Sie sind systemrelevant und trotzdem vielfach unterbezahlt“, beklagt Sindt. Die Aktion sei ein gutes Mittel, öffentlichkeitswirksam auf die Lohnlücke aufmerksam zu machen. Für die ungleiche Bezahlung hat Sindt mehrere Ursachen ausgemacht. So unterbrächen oder reduzierten Frauen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger familienbedingt, zum Beispiel in der Elternzeit oder für die Pflege von Angehörigen. Frauentypische Berufe seien unterbewertet und schlecht bezahlt, sagt Sindt. Aber durch eine fehlende Gehaltstransparenz sei eine Ungleichbehandlung der Bezahlung aufgrund des Geschlechts nicht sichtbar. Gängige Rollenstereotype beeinflussten nach wie vor die Berufswahl von Frauen. Sie fehlten in bestimmten Berufen und Branchen auf den höheren Stufen der Karriereleiter. Die Liste der Kritikpunkte ließe sich laut Sindt noch fortsetzen.

Unternehmen, die an der Aktion teilnehmen wollen, können das Produkt oder die Dienstleistung wieder frei wählen, auf die sie Frauen am 7. März Rabatt gewähren möchten. Wer diese Entscheidung per E-Mail an lara.sindt@ronnenberg.de oder torsten.jung@ronnenberg.de mitteilt, ist schon dabei. Bei Bedarf stellt die Verwaltung darüber hinaus weiteres Infomaterial für die Kundschaft zur Verfügung.

Von Uwe Kranz