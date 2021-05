Empelde

Die Stadt Ronnenberg hat alle Einrichtungen zur Kinderbetreuung mit Schnelltests ausgerüstet: Es handelt sich um Lollitests – die auch offiziell so heißen, wie Kai Roegglen betont, der Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales der Stadt. „Insgesamt haben wir 4800 Tests für 18.000 Euro beschafft“, berichtet Roegglen. Allein die Integrative Kindertagesstätte Ronnenberg (Inkitaro) erhielt einen großen Karton mit 54 Packungen. In jeder Packung befinden sich fünf Testkits.

Keine Einlasskontrollen an den Türen

„Es wird auf freiwilliger Basis passieren, dass die Eltern ihre Kinder zweimal pro Wochen testen können“ sagt Sabrina Bischoff. Die Inkitaro-Leiterin berichtet von Gesprächen, die sie zuletzt mit Eltern führte, und erwartet daher eine hohe positive Resonanz. „Die Nachfrage wird vermutlich besonders zu Beginn recht hoch sein. In der praktischen Anwendung wird sich dann zeigen, wie gut es funktioniert“, sagt sie. Die Integrative Kindertagesstätte bietet Platz für 147 Kinder und feiert 2021 ihr 30-jähriges Bestehen. Es werde aber keine „Einlasskontrolle“ geben, bei der das negative Testergebnis vorgezeigt werden müsse, betont Bischoff: „Wir vertrauen den Eltern.“

Das ist der Lollitest – der „Lolli“ selbst sieht aus wie ein langes Wattestäbchen. Quelle: Stephan Hartung

Den Ablauf des Tests erklärt Thomas Marhenke vom Team Kinderbetreuung der Stadt. „Das Stäbchen kommt unter die Zunge. Damit soll für zehn Sekunden Speichel aufgenommen werden.“ Anschließend folge das aus den bekannten Schnelltests übliche Prozedere: Vermischt mit einer Lösung werde Flüssigkeit auf den Teststreifen geträufelt, bis zu 15 Minuten später liege das Ergebnis vor.

Testen können Kinder bis sechs Jahre

Die Lollitests sind für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren vorgesehen. Mit den 4800 Tests rüstet die Stadt in diesen Tagen alle Krippen, Kindergärten und Kindertagesstätten aus, die sich in städtischer Trägerschaft befinden., insgesamt 13 Einrichtungen. Außerdem kommen die zwei kirchlichen Kitas sowie die Kindertagespflegestellen in den Genuss der Lollis.

Nach drei Wochen werden die Tests verbraucht sein. Die Stadt blickt bereits voraus und bestellt weiter. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht, bei unserer ersten Bestellung waren die Tests nach einer Woche bei uns“, sagt Stephanie Harms. Die Ronnenberger Bürgermeisterin verweist darauf, dass es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt handele, die das Vorhaben sofort nach einem vorliegenden Ratsbeschluss umgesetzt hat. Denn das Land Niedersachsen konnte seine Zusage, bis zum 1. Juni die Lollitests bereitzustellen, nicht einhalten. Dies soll nun bis zum 1. August der Fall sein. „Das wird sich dann aber nur auf Kinder ab einem Alter von drei Jahren beziehen“, schränkt Stephanie Harms ein.

Von Stephan Hartung