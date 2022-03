Ronnenberg

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke hat eine Sammelaktion ins Leben gerufen; die Hilfsgüter sollen in die polnische Partnerstadt Swazdez gebracht werden. Die Sammelaktionen finden am Freitag, 4. März, am Sonnabend, 5. März, sowie am Montag, 7. März, jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr statt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Spenden zum Feuerwehrgerätehaus in Ronnenberg bringen.

Von dort aus werden die Güter über die polnische Partnerstadt Swazdez in die Ukraine gebracht. „Dieser brutale Angriffskrieg auf die Ukraine erzeugt unzähliges Leid. Wir müssen jetzt auch unserer humanitären Verantwortung nachkommen und unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden medizinisches Material und Nahrungsmittel zukommen lassen“, sagt Kratzke.

Feuerwehr koordiniert Sammelaktion

Bürgerinnen und Bürger, die Dinge für die Ukraine spenden möchten, können ihre Spenden im Gerätehaus der Feuerwehr abgeben. „Als Feuerwehr stehen wir bereit und stellen gern das nötige Personal aus den Reihen der Orts- oder Stadtfeuerwehr zur Verfügung, um die Annahmen der Hilfsgüter zu koordinieren“, ergänzt Brandmeister Gunnar Scheele.

Benötigt werden derzeit in der Ukraine vor allem folgende Dinge: Verbandsmittel, einfache Schmerzmittel, Desinfektionsmittel für Wunden, Konserven und Einmachgläser, Nahrungsmittel, in Flaschen abgefülltes stilles Wasser, Babynahrung, neues, kleines Spielzeug wie Kuscheltiere oder Autos, Hygiene- und Körperpflegeprodukte, Drogerie-Artikel wie Tampons, Seife, Shampoo, Windeln und Toilettenpapier, Batterien, Powerbanks für Handys, Taschenlampen, Streichhölzer, Kerzen, Thermodecken, neue Handtücher, Schlaf- und Isomatten, neue Decken und Schlafsäcke, Winterjacken, Mäntel, Thermokleidung.

Derzeit können nur Hilfsgüter von dieser Liste angenommen werden. Als Unterstützer der Aktion hat sich Edeka Ladage in Ronnenberg bereit erklärt, Waren im Wert von 400 Euro für die Menschen in der Ukraine zu spenden.

Von Dirk Wirausky