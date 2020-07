Ronnenberg

Es wuchert inmitten des Baugebiets Alter Garten in Ronnenberg. „Das ist wie eine Wildnis in der Stadt“, freut sich Astrid Wendt. Die Mitarbeiterin der Stadt Ronnenberg engagiert sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Tanja Druminski für die Blühflächen in der Stadt. Angesichts der Größe und Vielfalt der Pflanzen auf der Fläche, unter der die Harzwasserleitung durch die Siedlung verläuft, geraten die beiden Frauen ins Schwärmen. Es ist toll, wie viel man mit einer kleinen Abschubhilfe bewirken kann“, sagt Druminski.

Saatgut braucht seine Zeit

Die beiden stehen inmitten von teils mannshohen Wildblumen, die auf einem Grundstück wachsen, das vor rund einem Jahr nur spärlich mit Grün bedeckt war und einen kümmerlichen Eindruck machte. „Im ersten Jahr darf man an eine solche Fläche keine großen Ansprüche stellen“, erklärt Wendt. Das Saatgut brauche seine Zeit, um sich durchzusetzen. Den „richtigen“ Umgang mit Blühwiesen habe die Stadt Ronnenberg indes noch nicht gefunden, vieles müsse ausprobiert werden. Wendt geht noch weiter: „Das funktioniert nie richtig, es gibt kein Rezept.“

Kontrast: Die Blühwiese im Vordergrund bildet einen optischen Gegenpart zu der Wohnbebauung im Hintergrund. Quelle: Uwe Kranz

Bislang haben die beiden Frauen erst auf wenigen Flächen wirken können. Mit dem neuen Klimaschutzaktionsprogramm der Stadt stehen ihnen jetzt 10.000 Quadratmeter offen, die sie mit Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe Voges und Baumgarte bearbeiten. Nach dem Fräsen des Bodens wird die Saatmischung ausgebracht. „Wichtig ist, dass man dann der Natur ihr Recht gibt“, betont Druminski. Dabei sammelten sie ständig neue Erfahrungen, wie sich die jeweiligen Flächen entwickeln.

Anders als Landwirte, die ihre Wiesen auch für die Futtergewinnung nutzten, werden die städtischen Wiesen nur einmal im Jahr gemäht – und das möglichst spät, da die Insekten in den Sommermonaten in Nutzgärten nur wenig blühende Pflanzen vorfinden. Als Nahrungsquelle seien die Blühflächen deshalb in dieser Zeit besonders wichtig, erklärt Druminski. Das verwendete Saatgut stammt aus der Norddeutschen Tiefebene. Es sei nicht unwichtig, dass die heimischen Insekten mit den Pflanzen zusammenpassen, sagt Wendt. So sollten zum Beispiel Bienen mit ihren Rüsseln die Nahrung in den Blüten gut erreichen können.

Die Insekten fühlen sich auch auf Disteln wohl. Quelle: Uwe Kranz

Manchmal, so wie zuletzt am Friedhof in Ronnenberg, sei auch eine frühere Maht erforderlich – nämlich dann, wenn eine Pflanzenart Überhand nehme, erklärt Wendt. Am Friedhof sei dies die Melde gewesen, die andere Arten zu unterdrücken drohte. Eine sogenannte Kopfmaht in zehn Zentimetern Höhe soll die Vermehrung der dominanten Pflanze eingrenzen. Die andere Vegetation setze sich danach schnell wieder durch. „Das sieht dann manchmal kurzzeitig etwas unattraktiv aus“, weiß Wendt.

Zusätzliche Arbeit lohnt sich

Am Grünzug in Ronnenberg ist der Boden nach dem Fräsen noch zusätzlich mit Sand abgemagert worden. Und auch das Schnittgut wird nach jeder Maht abgefahren, um den Nährstoffgehalt im Boden nicht wieder ansteigen zulassen. „Das ist zusätzliche Arbeit, die man in Kauf nehmen muss“, erklärt Wendt. Im Alten Garten ist dieses Vorgehen erfolgreich gewesen. Die hohen, wild wachsenden Blumen stehen im Kontrast zu den akkurat gepflegten Gärten auf der anderen Seite der Zäune, wo die Bebauung beginnt. Beschwerden über das „Unkraut“ habe es allerdings noch nicht gegeben, sagt Wendt.

Mehr Rückmeldungen erhoffen sie und Druminski sich von einer Aktion aus dem Frühjahr. Hunderte Saatguttütchen hatte die Stadt damals an die Bevölkerung verschenkt. „Es wäre schön zu wissen, ob die Bürger damit auch so viel Erfolg hatten“, sagt Wendt. Sie ist per E-Mail an astrid.wendt@ronnenberg.de zu erreichen.

