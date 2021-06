Linderte

Die Mitglieder des Ortsrates Linderte sind besorgt wegen des schlechten Zustandes mehrerer Straßen und Wege im Dorf. An einigen Stellen gibt es tiefe Schlaglöcher und Bodenwellen, die nach Einschätzung der Bürgervertreter vor allem Auto- und Radfahrer gefährden könnten. Für einen Feldweg nach Ihme-Roloven sowie für die erst kürzlich erneuerte Fahrbahn der Schulstraße fordert der Ortsrat umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Das hat Ortsbürgermeister Karsten Erbelding bei einem Dorfrundgang Vertretern der Ronnenberger Stadtverwaltung mitgeteilt.

Es seien keine kostspieligen Lösungen, die der Ortsrat fordere, sagte Erbelding zum Auftakt der etwa einstündigen Besichtigungstour. An einigen Stellen müsse nun aber wirklich etwas passieren. Als Musterbeispiel für den schlechten Zustand der Straßen und Wege präsentierte Erbelding Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms ein tiefes Schlagloch in der Fahrbahn der Straße Am Denkmal. Die beschädigte Stelle sei bereits mehrfach wieder verfüllt worden – jedoch ohne langfristigen Erfolg.

Eine für längere Zeit beständige Lösung wünscht sich der Ortsrat auch für einen mit Löchern und Bodenwellen übersäten Feldweg, der nahe dem Schlagloch beginnt. Bisherige Ausbesserungen seien nie für längere Zeit wirksam gewesen, sagte Erbelding. Die beliebte Strecke für Fahrradfahrer nach Ihme-Roloven müsse ja nicht asphaltiert werden. Eine preiswerte Sanierung mit gut bindendem Mineralgemisch wäre aber ein Anfang, um die Orte besser zu verbinden und einen Anschluss an die geplante Velo-Route in Richtung Wettbergen zu ermöglichen.

In der Fahrbahn der Straße Am Denkmal soll die Stadt ein Schlagloch beseitigen. Quelle: Ingo Rodriguez

Für das Schlagloch sagte Bürgermeisterin Harms eine rasche Ausbesserung zu. Eine Sanierung des Feldweges will die Stadt immerhin prüfen. Zunächst sei es erforderlich, die Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten zu klären, sagte Harms. Sollte sich der Feldweg in Privatbesitz befinden, werde der Eigentümer über die Verkehrssicherungspflicht unterrichtet.

Zufahrt zum Kita-Neubau wird saniert

Eine schnellere Lösung ist für eine tiefe Mulde an der Einmündung zur Straße Im Schwarzfeld in Sicht. Diese Fahrbahn soll laut Bürgermeisterin ohnehin bereits in Kürze anlässlich des geplanten Kita-Neubaus als Zufahrt neu asphaltiert werden. Von der Kreuzung zur Straße Poggenburg aus soll dort künftig wegen einer geplanten Einbahnstraßenregelung aber nur noch landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Radfahrern die Zufahrt gestattet sein.

Auf dem Gelände des Spielplatzes sollen im Juli oder August die Bauarbeiten für den Kita-Neubau beginnen. Quelle: Ingo Rodriguez

Wie Harms berichtete, werden derzeit Angebote für den geplanten Kita-Modulbau geprüft. Im Juli sollen die Aufträge für die etwa achtmonatigen Bauarbeiten vergeben werden. Bislang sei der für Frühjahr 2022 geplante Termin für die Eröffnung der neuen Kita weiter realistisch. Schon Anfang 2022 soll auf einem benachbarten Grundstück der vom Kita-Baugrundstück verlegte Spielplatz in Betrieb genommen werden.

900-Jahr-Feier fällt erneut aus: Ortsrat verteilt Budget an Vereine Wei in diesem Jahr in Linderte wegen der Corona-Pandemie erneut die Feier anlässlich des 900-jährigen Bestehens der Ortschaft ausfällt, soll den Vereinen, Organisationen und Institutionen aus dem Dorf nun das angesparte Budget für das Jubiläumsfest zugute kommen. Das hat Ortsbürgermeister Karsten Erbelding mitgeteilt. Demnach sollen die gesparten Ortsratsmittel zu gleichen Teilen ausgeschüttet werden: Der Tischtennisverein, der Reitverein, die Kapellengemeinde, der Historische Verein und die Feuerwehr sollen jeweils 500 Euro erhalten. ir

Wie es mit der Fahrbahn der Schulstraße weitergeht, muss die Stadt zunächst prüfen. Auf der vor gut einem Jahr erneuerten Asphaltdecke ist entgegen der ursprünglichen Baupläne an den Straßenrändern nicht der gesamte Splitt in den frischen Belag eingefahren worden. Das berichtete der Ortsrat und bezeichnete die kleinen Steine als Gefahr für Radfahrer und spielende Kinder. Zumindest müsse der Splitt mit einer Kehrmaschine entfernt werden, sagte Ortsbürgermeister Erbelding. Die Stadtverwaltung will nun sogar eine mögliche Gewährleistungspflicht der Baufirma überprüfen lassen.

Von Ingo Rodriguez