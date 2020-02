Martyna Pieczka ist seit 1. Januar neue Pastorin in Empelde. Die gebürtige Polin hat in Warschau und Leipzig studiert und tritt nach mehreren Stationen in Niedersachsen nun die Nachfolge von Christiane Elster an. „Ich habe mich gut eingelebt“, berichtet die 34-Jährige. Sie freut sich nun darauf, die Gemeinde kennenzulernen.