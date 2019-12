Ronnenberg

Das Programm für die kommenden Jahre ist mehr als ambitioniert. Das Team Gebäudewirtschaft der Ronnenberger Stadtverwaltung hat gleich eine ganze Reihe von größeren Projekten vor sich. An erster Stelle steht der Bau der neuen Grundschule Auf dem Hagen in Empelde, der möglichst zeitgleich mit einem Erweiterungsbau der benachbarten Marie-Curie-Schule abgeschlossen werden soll. Gleichzeitig benötigt die Stadt drei weitere Kita-Neubauten.

Ein Beschluss des Rates von 2018 bremst die städtische Gebäudewirtschaft jedoch aus. Während die Planung und Umsetzung der Kita an der Deisterstraße komplett in der Hand der beiden Ronnenberger Kirchengemeinden lag, hat der Rat danach beschlossen, dass nur noch die Stadt selbst Kindertageseinrichtungen bauen und betreiben darf. Um sicher zu gehen, dass das kein Fehler war, hat die Grünen-Ratsfraktion nun beantragt, die städtischen Kosten mit denen eines Drittanbieters zu vergleichen.

Zehn weitere Gruppen werden benötigt

Hintergrund des Antrags ist zum Einen die nach den Ansicht der Verwaltung notwendige Einrichtung von zehn weiteren Kita-Gruppen. Die Planung für je eine Krippen- und eine Kindergartengruppe in Linderte ist dabei bereits angelaufen. Weitere Einrichtungen gegenüber dem Rathaus in Empelde und im Wohn- und Gewerbegebiet Nordost in Ronnenberg mit jeweils einer Krippen- und drei Kindergartengruppen sollen folgen. Für den Bau in Ronnenberg hatten die Johanniter als Betreiber bereits ein grobes Konzept vorgestellt.

„Beim Bau einer Kita durch Dritte, bei der es in erster Linie um eine zeitnährer Realisierung als durch die Stadt selbst geht, darf es zumindest keine erheblichen wirtschaftlichen Nachteile geben“, argumentieren die Grünen in der Begründung ihres Antrags. Ziel sei es, eine brauchbare Gegenüberstellung der unterschiedlichen Kosten hinzubekommen, sagte Uwe Buntrock in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration.

„Stadt ist mit der Kalkulation sehr wirtschaftlich“

Fachbereichsleiter Torsten Kölle konnte zumindest die jährlichen städtischen Kosten für eine Einrichtung mit vier Gruppen detailliert auflisten. Mit den Kosten von rund 620.000 Euro zeigte sich Kölle zufrieden. „Wir sind sehr wirtschaftlich“, stellte er fest. Das liege nicht zuletzt an den Synergieeffekten, die die Stadt aufgrund des Betriebes zahlreicher Einrichtungen inzwischen nutzen könne. Er schränkte aber ein: „Ob andere besser sind, wissen wir erst, wenn wir ein Angebot ausgelobt haben.“

Die Verwaltung bereitet deshalb nun die Auslobung des Auftrags in mehreren Varianten vor. Darin geht es zum einen um den reinen Bau einer Kita mit vier Gruppen, zum anderen um den Bau und den Betrieb der Gebäude bei einer Vermietung an die Stadt und als dritte Variante um einen kompletten Betrieb der Kita.

Zwar sei die Konzeption der Johanniter um rund 100.000 Euro pro Jahr teurer, doch ob das schon einem detaillierten Angebot entspreche, konnte Kölle nicht sagen. „Wenn es jemanden aus dem Kreis der freien Jugendhilfe gibt, der das wirtschaftlicher kann, muss er den Auftrag bekommen“, befand er. Er halte das nicht für unmöglich, selbst wenn ein solcher Anbieter in seinem Angebot einen geldwerten Eigenanteil und die eigene Gewinnerwartung einrechnen müsse.

Von Uwe Kranz