Der öffentliche Nahverkehr soll Anfang 2021 eine interessante Ergänzung erhalten. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sollen dann sogenannte Mitfahrbänke aufgestellt werden. Das hat jetzt die Ronnenberger Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach beginnt das Projekt der Region Hannover in Ronnenberg zunächst einmal nur mit zwei Bänken und einer Versuchsphase. „Es gibt noch keine Ausschreibung für die einheitlichen Bänke. Das Pilotprojekt beginnt erst im Frühjahr, um anschließend Erfahrungen zu sammeln“, sagt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Klimaschutz und Ökologie der Stadt Ronnenberg.

Stadt sammelt noch Vorschläge für Standorte

Unterricker sammelt derzeit noch Vorschläge für geeignete Standorte. Die beiden Bänke beschreiben dabei die jeweiligen Endpunkte einer „Mitfahrlinie“. An der Auswahl sind unter anderem alle Ortsräte, das Jugendparlament und der Seniorenbeirat beteiligt. Die Stadt nimmt Ideen aber auch von Bewohnern der Ortsteile entgegen. Der Bedarf ist offenbar groß: Wie Unterricker berichtet, gibt es vom Jugendparlament gleich vier Vorschläge – zwei davon in Benthe sowie jeweils einen in Ronnenberg und Vörie. Auch aus einigen Ortsräten wurden bereits favorisierte Standorte mitgeteilt. Beispielsweise eine zusätzliche Verbindung zwischen Linderte und Weetzen.

Der Seniorenbeirat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für Mitfahrbänke in Ihme-Roloven stark gemacht. Der Ort sei verkehrstechnisch nicht so gut angebunden und habe keinen Supermarkt, sagte Vorsitzende Doris Eickemeyer. Ihme-Roloven sei für die Testphase ideal – auch weil offenbar ein Landwirt bereits Zustimmung für eine private Fläche als Aufstellort signalisiert habe. Ob der Rückfahrpunkt besser in Ronnenberg oder in Empelde liegen soll, darüber war sich das Gremium noch nicht einig. Der Seniorenbeirat rät aber zu einem einheitlichen Aufkleber für die an der Aktion beteiligten Autos sowie zur Dokumentation der beteiligten Fahrer. „Aus Sicherheitsgründen“, wie es in der Sitzung hieß.

Nach Testphase könnten weitere Bänke aufgestellt werden

Noch müssen sich die Dorfbewohner ohne eigenes Auto aber eine Weile gedulden: Für die Stadt Ronnenberg gibt es noch keine endgültige Standortentscheidung. Die Region hat noch nicht die Gestaltung der einheitlichen Hinweisschilder und Bänke ausgeschrieben. „Im Winter soll das Projekt noch nicht umgesetzt werden“, berichtet Unterricker.

Einerseits aus baulichen Gründen, andererseits soll die Testphase vor dem Startschuss angekündigt und bekanntgemacht werden. Deshalb sollen für das Pilotprojekt auch zunächst ideale Standorte gefunden und dann im Frühjahr eingerichtet werden, wie Unterricker mitteilt. Nach der Testphase mit zunächst zwei Bänken könnte die Aktion aber im Jahr 2022 auch in anderen Ronnenberger Ortsteilen erweitert werden. „Wenn das Angebot gut angenommen wird“, sagt Unterricker.

Die Stadt Ronnenberg hatte der Region nach einer Anfrage im Februar 2019 bereits ihr Interesse an der Projektteilnahme signalisiert. Wegen der Corona-Krise sei es jedoch zu Verzögerungen bei der Umsetzung gekommen, sagt Unterricker. Die Kosten für die Anschaffung der Bänke und Beschilderungen übernimmt die Region. Die Stadt selbst muss pro Bank etwa 1000 Euro für Aufstellung und Pflasterung einplanen.

