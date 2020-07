Empelde

Der Osten Empeldes steht aufgrund der beginnenden Arbeiten für die Neubauten der Grundschule auf dem Hagen und der Erweiterung der Marie-Curie-Schule vor großen Veränderungen. Vor allem durch den Bau der neuen Grundschule wandelt sich das Erscheinungsbild in der näheren Umgebung. So soll noch in diesem Monat die Umgestaltung der Bezirkssportanlage beginnen. Bauhofleiter Björn Gaschler stellte nun aber auch mittel- und langfristige Planungen für das Areal rings um den Rodelberg vor. Mit den Aufwertungen des Bereiches will die Stadt unter anderem auch die soziale Kontrolle erhöhen.

Sportgarten soll auf der Wiese neben dem Rodelberg entstehen

Der Fokus der Planungen soll im Laufe der Zeit immer weiter nach Osten rücken. Nach der Bezirkssportanlage könnten zunächst das Areal zwischen der heutigen Containeranlage zur Flüchtlingsunterbringung und der Rodelberg an der verlängerten Straße Am Sportpark folgen. Kurzfristig soll dort – gegenüber der Kleingärten – zwar noch der Erdaushub der Schulbaustellen zwischengelagert werden, mittelfristig aber ein sogenannter Sportgarten entstehen.

Auf der Wiese neben dem Rodelberg und gegenüber der Kleingartenanlage soll später der Sportgarten entstehen. Quelle: Uwe kranz

Vor allem die Anlagen des TuS Empelde, die sich derzeit noch im Baufeld der Grundschule befinden, müssen aufgrund der Arbeiten schon bald umziehen. Neben dem Sportheim betreibt der Verein auf seinem aktuellen Gelände eine Boulebahn und eine Anlage zum Bogenschießen. All diese Einrichtungen sollen vor dem Rodelberg eine neue Heimat finden.

TuS soll eine Sandspielfläche bekommen

Außerdem soll dort ein lang gehegter Wunsch des TuS erfüllt werden: eine Sandspielfläche, auf der neben Handball auch Volleyball möglich sein wird. Der Jugendhandballförderverein des TuS hatte bereits mehrfach angekündigt, sich an der Umsetzung finanziell beteiligen zu wollen.

Grenzbereich zu Hannover „einladender gestalten“

Während der Planung dieses Vorhabens hat die Stadt aber auch die umliegenden Bereiche in Augenschein genommen. Es gehe dabei um „eine aktive Einbettung des Rodelbergs“, erklärte Gaschler. Perspektivisch wolle die Stadt Ronnenberg diesen Grenzbereich zu Hannover „einladender gestalten“. Ein weiterer Aspekt für die Verwaltung ist die Verbesserung der sozialen Kontrolle in diesem Bereich, den schon heute viele Empelder Bürger zur Naherholung nutzen.

Zuletzt war es an den Flüchtlingsunterkünften und dem Wertstoffhof davor zu Sachbeschädigungen und Schmierereien gekommen. Auch auf der Bezirkssportanlage sind Sachbeschädigungen bis hin zu zwei Brandstiftungen an einer Vereinshütte von Borussia Empelde und einer weiteren an einer Hecke vorgefallen. Bürgermeisterin Stephanie Harms kündigte deshalb an, dass die Bezirkssportanlage schon bald mit einem lückenlosen Zaun umgeben werden soll. Bislang ist vor allem der Eingangsbereich von der Marie-Curie-Schule aus frei zugänglich.

Joggingstrecke soll Straftaten verhindern

Gaschler und seinem Team schwebt außerdem vor, die Wege rings um den Rodelberg als Jogging-, Walking- und Erlebnisstrecke auszubauen. Damit sollen die bislang etwas lieblos wirkenden Pfade auch für Sportbegeisterte attraktiver werden. Die Hoffnung: Unter den Augen vieler Nutzer würden dann weniger Straftaten wie die beschriebenen Sachbeschädigungen in diesem Teil Empeldes begangen.

Dass auf einer der vorgelegten Grafiken von Gaschlers Team anstelle des B-Platzes der Bezirkssportanlage auch noch ein Kunstrasenplatz auftaucht, entspringt dagegen wohl eher einem Wunschdenken. Letztlich gehört diese Idee wohl eher zu den langfristigen Planungen.

Von Uwe Kranz