Bauherren aus dem Stadtgebiet von Ronnenberg sollen künftig ihre Bauanträge von Zuhause aus per Mausklick stellen können. In der Stadtverwaltung laufen nach Angaben des städtischen Teamleiters Timo Fleckenstein bereits die Vorbereitungen, das neue Angebot zeitnah umzusetzen.

Die niedersächsische Landesregierung hatte Anfang März beschlossen, dass ab 2022 Bauanträge landesweit in digitaler Form gestellt werden können. Derzeit sei in Ronnenberg zwar eine digitale Antragstellung noch nicht möglich, sagt Fleckenstein. „Wir sind aber bereit und begrüßen die Pläne“, sagt Fleckenstein, Leiter des Teams Räumliche Stadtentwicklungsplanung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und Baudenkmalpflege im Rathaus.

Bislang keine Kritik an Bearbeitungszeiten in Ronnenberg

Fleckenstein betont jedoch, dass es in Ronnenberg bislang keine Kritik an den Bearbeitungszeiten nach dem analogen Verfahren gibt. Denn: Die Digitalisierung soll künftig auch zur Beschleunigung der Vorgänge beitragen. Drei Monate sieht der Gesetzgeber für eine Genehmigung von Bauanträgen vor, wenn alle Unterlagen vollständig sind und sich keine Nachfragen ergeben. „Da gibt es bei uns keine Beschwerden, weil wir gut organisiert und schnell genug sind“, sagt der Teamleiter.

Während bisher jede Akte nacheinander in verschiedene Abteilungen wandern muss, sobald Abteilungen wie etwa der Denkmalschutz oder bei Bodenbelastungen der Umweltschutz zu beteiligen sind, kann die digitale Bauakte gleich nach Eingang parallel bearbeitet werden.

Teamleiter spricht sich für einheitliche Software aus

Fleckenstein will ein einheitliches System in allen Kommunen der Region Hannover. Eine gemeinsame Lösung und vor allem kompatible Software sind nach seiner Einschätzung sehr sinnvoll. Zwar gelte in Ronnenberg eine eigene städtische Bauordnung. „Einige Kommunen sind aber an die Bauordnung der Region angeschlossen. Es könnte deshalb problematisch sein, wenn jede Kommune die Digitalisierung mit einem anderen System umsetzen würde“, sagt Fleckenstein.

Er befürwortet außerdem die Beibehaltung der analogen Antragstellung für eine Übergangszeit. „Es sollte parallel zunächst weiterhin die Möglichkeit geben, auch Neuanträge auf Papier einzureichen“, sagt Fleckenstein. Unabhängig davon ist er davon überzeugt, dass es möglich sei, für die Bearbeitung sinnvolle digitale Lösungen für Vermerke und Stempelungen zu finden.

Im Gegensatz etwa zu Nordrhein-Westfalen gibt es dafür in Niedersachsen keine landesweit einheitliche Vorgabe, sodass sich jede Kommune eigenständig an die Bewältigung herantastet, Lösungen entwickelt und Beschäftigte schult. Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Bauministerimus, hatte dies jüngst damit begründet, dass einige Kommunen schon angefangen hätten, sich um die Digitalisierung zu kümmern, bevor das Land Standards setzen konnte. Niedersachsen biete den Kommunen aber an, auf zentrale Lösungen wie das Niedersächsische Antragssystem für Verwaltungsleistungen Online (Navo) zurückzugreifen.

