Ronnenberg

Es ist ein bisschen wie eine Bescherung an Weihnachten. „Tatsächlich sind wir gespannt und wissen nicht, was sich in den Kartons befindet. Man freut sich darauf, welche Schätze man dort findet“, sagt Matthias Biester. Ronnenbergs Stadtarchivar, in dieser Funktion seit 2019 hauptamtlich tätig, hat zusammen mit seinem ehrenamtlichen Mitarbeiter Uwe Repinski einen großen Karton vom Dachboden des Rathauses III in Empelde geholt, ins Stadtarchiv gebracht und den Inhalt dokumentiert. Unter dem Dach des Gebäudes befinden sich noch etwa 100 weitere Kartons mit Ronnenberger Historie.

Diese alte Karte aus dem Jahr 1912 zeigt die damaligen Gemarkungen – ganz oben ist Benthe zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

„Pro Karton brauchen wir eine Woche“

„Das ist ein echter Knaller“, sagt Repinski und zeigt auf eine Karte von 1912, die die verschiedenen Gemarkungen im Deistervorland zeigt – und vor allem das damalige und im Vergleich zur Gegenwart große Benthe. „Das ist super! Von Benthe haben wir sonst so gut wie gar keine Karten. Und archivwürdig ist die Karte auch“, sagt Biester. Genau das ist bei der Recherche wichtig: Kann man das jeweilige Fundstück archivieren, und enthält es wichtige Informationen? Oder hat es keinen Mehrwert und kann entsorgt werden? „In die Hände fällt uns genug. Das Auswerten dauert aber viel länger. Pro Karton brauchen wir eine Woche“, sagt Repinski und lacht.

Die Benthe-Box enthält viele Informationen über den Ort

In dem Karton befindet sich ohnehin ziemlich viel über den Ort Benthe. Biester zieht gleich mehrere Karten und Pläne heraus, auf denen es um die Gestaltung und Erweiterung des Friedhofs Benthe geht – überwiegend aus den Nachkriegsjahrzehnten. Es liegen aber auch noch ältere Bücher und Schriften in der Benthe-Box, die die Wassergeldabrechnungen der Einwohner des Dorfes zeigen oder die Einsätze von Zwangsarbeitern dokumentieren. Fast täglich, so berichtet Biester, gebe es im Stadtarchiv Anfragen nachfolgender Generationen zu Zwangsarbeitern. Die Enkel und Urenkel wollten das Schicksal ihrer Urahnen erfahren. „Neulich kam sogar eine Mail aus Australien“, erzählt Biester.

Bei der Prüfung des Kartoninhalts geht es auch um die Beschaffenheit. „Im Rathaus III herrscht auf dem Dachboden viel Durchzug. Das ist gut, denn dank der Belüftung haben wir kein Schimmel auf den Dokumenten“, sagt Biester. Ansonsten gibt es im Stadtarchiv aber Gerätschaften, die den Schimmel beseitigen. Das trifft auch auf die 1912er Karte aus Benthe zu. „Die müssen wir natürlich noch reinigen“, sagt Biester.

Im Stadtarchiv Ronnenberg gibt es nun Schubladen für alte Karten, außerdem noch mehr Vitrinen für Ausstellungen. Quelle: Stephan Hartung

Neue Kartenschränke und Vitrinen

Alte Karten wie diese müssen nicht nur archiviert werden, sondern bei Bedarf schnell griffbereit sein. Umso wichtiger daher, dass im Untergeschoss des Gemeinschaftshauses seit wenigen Wochen Kartenschränke vorhanden sind. Mittlerweile gibt es auch mehr Stellwände und Vitrinen als zuvor. „Damit können wir relativ schnell ein Thema dokumentieren und es für kleinere Ausstellungen in den Vitrinen aufbereiten“, sagt Biester.

Von Stephan Hartung