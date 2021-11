Empelde

Bauzäune prägen den in die Jahre gekommenen Stadtplatz an der Stille Straße in Empelde. Seit mehr als 30 Jahren ist die Fläche gegenüber der Stadtteilbücherei in der alten Kapelle mit Waschbetonplatten fast komplett versiegelt. Die kleinen Baumscheiben sind fest betoniert. Das sei alles nicht mehr zeitgemäß, meinen Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover, und Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie und Klimaschutz bei der Stadt Ronnenberg. Bei der Sanierung des Platzes wollen beide nun zusammenarbeiten.

Mehr als 20 Bürger haben Vorschläge gemacht

Als ersten Schritt hat Arff einen Förderbescheid über 3000 Euro mitgebracht. Die Region beteiligt sich im Rahmen der Förderrichtlinie „Kommunale Klimaanpassung“ an den Kosten für ein Planungsbüro, das ein Konzept für die Umgestaltung des Platzes erarbeiten soll. In die Überlegungen sollen die Vorschläge von mehr als 20 Bürgern einfließen, die sich auf einen Aufruf des Rathauses hin gemeldet hatten. Unterricker ist sich sicher, dass auf dieser Grundlage „gute Lösungen gefunden werden“ – auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. So solle es beispielsweise keine neuen Parkplätze auf der Fläche geben.

Geplant ist vielmehr eine massive Entsiegelung des Platzes mit viel Grün. Neue Bänke aus europäischem Holz sollten variabel angeordnet werden, damit mehr Kommunikation auf dem Platz möglich wird, erklärt Unterricker. Die Robinien auf dem Areal, die keinen guten Eindruck mehr machen, sollten durch „klimaresistente Schattenbäume und erhöhte Staudenbeete“ ersetzt werden. Durch die Lage des Platzes sei es dabei auch möglich, mit Sonne und Schatten zu spielen, sagt die Expertin. Während die Waschbetonplatten in jedem Fall verschwinden sollen, könnte das kleinere Pflaster wiederverwendet werden. Das sei aber zeit- und kostenintensiv.

Pläne sollen bald öffentlichkeit vorgestellt werden

Die neuen Pläne will Unterricker noch in diesem Herbst der Öffentlichkeit vorstellen. Danach soll der Rat die notwendigen Mittel möglichst im Frühjahr freigeben. Die Umsetzung wäre dann noch 2022 möglich, kündigt die Teamleiterin an. Wenn das Konzept der Förderrichtlinie entspreche, sei auch eine weitere Beteiligung seitens der Region in Höhe von bis zu 20.000 Euro möglich, sagt Arff. Die Neugestaltung des Platzes sei auf jeden Fall ein gutes Beispiel, meint die Leiterin der Klimaschutzleitstelle. Bei entsprechendem Erfolg könnten Teile des Projekts möglicherweise auch auf andere Bereiche der Stadt übertragen werden – oder sogar als Vorbild für andere Kommunen dienen.

Von Uwe Kranz