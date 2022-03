Ronnenberg

„Es ist vollbracht.“ Erleichterung klang aus diesen Worten der Ratsvorsitzenden Karin Reinelt (SPD) am Ende der Haushaltsberatungen im Rat der Stadt Ronnenberg. Zuvor hatte das Gremium mit einer Mehrheit aus SPD und Grünen den Etat für das Jahr 2022 mit einem Defizit von rund 5,1 Millionen Euro beschlossen – gegen die Stimmen von CDU und AfD. Die FDP enthielt sich. Gleichzeitig beschloss der Rat ein Haushaltssicherungskonzept, dass die Verwaltung aufgestellt hatte.

Ergebnis ist um die Folgen von Corona und Krieg bereinigt

Nach einer Bereinigung um die finanziellen Folgen der Corona-Krise und der Flüchtlingsunterbringen aufgrund des Krieges in der Ukraine weist der Haushalt sogar einen kleinen Überschuss von 42.300 Euro aus. Mithilfe einer Steuererhöhung sollen es 2023 sogar 230.500 Euro sein. „Das ist ein großer Erfolg, den wir im demokratischen Miteinander erreicht haben“, stellte Bürgermeister Marlo Kratzke fest. Vor allem bei der Schließung der letzten Deckungslücke wolle man auf alle Seiten zugehen, sagte er. Die Verwaltung hatte zu diesem Zweck vorgeschlagen, durch Kürzungen von durchschnittlich rund 3 Prozent auf alle Sach- und Dienstleistungen im Haushalt rund 241.000 Euro einzusparen. Die CDU hatte in der Beratungsfolge 15 Prozent Einsparungen in diesem Bereich gefordert.

Lesen Sie mehr: Kommentar – Ronnenberg braucht Hilfe

Eingesparte Beträge waren zuletzt ohnehin übrig

Dieter Herbst (FDP) kritisierte dies in seiner Haushaltsrede als Kürzung mit der „Rasenmähermethode“ – obwohl Kämmerer Frank Schulz seinen Vorschlag Anfang der Woche damit begründet hatte, dass in den vergangenen Jahren bei den Sach- und Dienstleistungen ohnehin jeweils mindestens 3 Prozent des Haushaltsansatzes übrig geblieben waren. Der weiteren Kritik der FDP an der für 2023 angekündigten Steuererhöhung schloss sich allerdings auch Gerald Müller (CDU) an. Zwar hatte sich dessen Partei für sofortige Steuererhöhungen ausgesprochen, dass jetzt aber 50 statt 10 Prozentpunkte Steigerung für die Grundsteuer im Jahr 2023 im Raum stehen, kritisierte er scharf. Allerdings hatte Schulz in den Beratungen bereits darauf hingewiesen, dass die Verwaltung lediglich aufgezeigt habe, was eine Erhöhung um 10 Prozentpunkte ausmachen würde. „Die Gesamthöhe der liegt im politischen Ermessen“, hatte er im Finanzausschuss festgestellt. Im Sicherungskonzept kommt die Verwaltung jetzt zu dem Schluss, dass 50 Prozentpunkte erforderlich sein würden.

CDU stimmt Stellenplan nicht zu

Die Kritik Müllers richtete sich allerdings unter anderem auch gegen den Stellenplan der Verwaltung. Dieser weise für 2022 mit 411 insgesamt 14 Planstellen mehr aus als im Vorjahr, was inklusive der Tarifsteigerungen die ohnehin hohen Personalkosten der Stadt um 2,5 Millionen Euro in die Höhe treiben werde. Exemplarisch nannte er die Wiedereinführung des Ersten Stadtrat als Wahlbeamten, die kurz zuvor beschlossen worden war. Dem Stellenplan könne seine Partei deshalb nicht zustimmen. Wie in anderen Bereichen sei es nach Auffassung der CDU auch hier „Aufgabe der Verwaltung, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, die Auswirkungen darzustellen und dann dem Rat zur Entscheidung vorzulegen“.

Seine Partei habe sich hingegen selbst mit den Ausgaben beschäftigt, erklärte Fabian Hüper (SPD). Dabei haben ihr die Verwaltung bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Die Schulden, die gemacht würden, seien kein Selbstzweck, erklärte er. Sie dienten vielmehr dazu, „Ronnenberg lebens- und liebenswert zu machen“. Ronnenberg habe vielmehr ein Einnahmeproblem. Das sei auch von der Kommunalaufsicht festgestellt worden.

Für die Grünen schaute Jens Williges weiter in die Zukunft. Es gebe „Handlungsbedarf, den zum Glück alle Parteien sehen“. Damit nahm er Bezug auf den einstimmigen Beschluss im Finanzausschuss, eine Wirtschaftsberatung zu engagieren, die die Finanzen und die Organisation der Verwaltung durchleuchten soll. Der FDP-Antrag ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes. Wenn diese Untersuchung ergeben sollte, dass das Ergebnispotenzial der Stadt nicht ausreicht, um einen ausgeglichen Haushalt aufzustellen, müsse man das Land verklagen. Auch darin waren sich Williges und Herbst einig, denn damit werde ein strukturelles Problem der Kommunalfinanzierung deutlich.